C15-tyttöjen Etelä-liigassa sunnuntaina Nokian keskuskentällä FC Nokia otti tärkeän voiton JäPSistä (Järvenpää) maalein 2–0 (1–0).

”Lähtökohta otteluun oli vaikea, sillä jo ennestään sairaslistalla oli useampi pelaaja. Ja aamulla tuli lisää jobinpostia. Onneksi sain kahdesta nuoremmasta ikäluokasta pelaajia mukaan”, toteaa päävalmentaja Mika Räisänen.

Ottelun avausmaali syntyi 25. minuutilla, kun nokialaisille tuomitun rangaistuspotkun laukoi verkon perille Ella Tyrmi.

Toisella puoliajalla nähtiin myös yksi maali, kun FC:n nuoremmasta ikäluokasta lainaksi saatu Jade Larimo teki päätöslukemiksi 2–0.

”Olen todella tyytyväinen joukkueen taisteluun, vaikka olikin vajavainen rosteri. Jäljellä on kolme ottelua ja taistelu lopputurnauspaikasta jatkuu.”

FC Nokialla on jäljellä kolme ottelua, joista ensimmäinen on ensi sunnuntaina Nokialla, ja vastassa tällä hetkellä sarjan peränpitäjänä oleva HJS. Sen jälkeen vierasottelu PK-35:ä vastaan. Viimeinen ottelu on Nokialla Valttiyj:ä vastaan. Sarjan neljä parasta pääsee SM-lopputurnaukseen lokakuun alussa.