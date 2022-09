A-nuorten Ykkösen kamppailussa pelattiin Porissa kärkikamppailu sarjakakkosen Pori Akatemian ja kärjen NoPSin välillä. Kotijoukkue otti voiton maalein 2–0 (0–0).

”Jos milloin tappion ottaa tässä sarjassa. Nyt oli oikea hetki ja me olimme matkassa aika vajaalla joukkueella. Me olimme heikompia. Turha selitellä. Tässäkin joukkueessa oli pelaajia, jotka eivät ole kokeneet tappioita kauden aikana. Meidän edellinen tappio tälle joukkueelle on pääsiäisen aikoihin”, toteaa päävalmentaja Rami Rosenberg.

Nyt joukkueella on parin viikon tauko ennen seuraavaa ottelua.