Naisten Kolmosessa FC Nokia vieraili lauantaina Peimarin vieraana Sauvossa. Nokialaiset ottivat lopulta puhtaan 5–0-voiton. Avausjakson maalit teki Tilda Pyykkönen, ja ne tulivat viimeisen viiden minuutin aikana.

Toisella puoliajalla maalareina onnistuivat Sini Sulonen, Inka Lintula ja Pinja Syvänen.

FC Nokia on nyt sarjan toisena pelattuaan 14 ottelua ja pisteitä 30. Ykköspaikalla ja menossa kohti Kakkosta on RaiFu 35 pisteellä ja pelattuja otteluita 13. Kolmantena on TamU 13 ottelua ja 29 pistettä.

FC Nokian jäljellä olevat ottelut ovat RaiFu ja IFK Mariehamn. Molemmat pelataan kotona Nokialla.