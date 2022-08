Näätähokkeyn nimen takaa löytyy yksinkertainen kompa.

Aurinko paahtaa niskavilloja, mutta Nokian jäähallin sisällä on ihastuttavan viileää. Pekka Hilden narauttaa lasivitriinin oven auki ja esittelee pokaalia pokaalin perään. Puheissa vilahtavat muun muassa MM-kulta vuodelta 2017 ja MM-hopea kuluvalta vuodelta. Lisäksi on turnausta, on cupia ja kutsuvierasottelua. Ja mikä tärkeintä: yhdessäoloa ja liikunnan riemua.