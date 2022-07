Voittoja on pian saatava. Muuten Pyry on vaarassa pudota kauden päätteessä divisioonan alemmas nelosesta vitoseen.

Nelonen jatkui Pyryn osalta lauantaina Nokian keskuskentällä Lekiä vastaan. Ottelun ainoan maalin tekivät vieraat, kun 31. minuutilla Ibrahim Köse viimeisteli ottelun ainoaksi jääneen osuman. Kesäkuussa Leki voitti kotonaan Pyryn maalein 3–1.

”Tuo maali tuli nukahduksen seurauksena. Meillä on tällä hetkellä suurin ongelma syöttöliike. Ei saada pitkiä syöttöketjuja, mikä olisi kiireen vilkkaa parannettava”, toteaa päävalmentaja Kari Koskinen.

Lauantain kamppailussa vierailla oli enemmän maalipaikkoja kuin kotijoukkueella. Pyryn ykkönen oli maalivahti Ville Mansikkamäki, joka torjui useamman vieraiden maalipaikan.

”Me ei tarvita kuin niitä kuuluisia maaleja. Taistelun ikoni oli Leevi Lehtikangas. Hän ahersi kovalla taistelumielellä. Kaikki pelit syyskierroksella ovat vaikeita. Paineita on, kun olisi niitä voittoja saatava, ja olisimme ensi kaudellakin Nelosessa.”

Neljä heikointa putoaa kauden päätteeksi Vitoseen. Sijalla yhdeksän on VesVi 11 ott. 9 pistettä. Sijalla 10 on KylVe 12/9, Pyry on sijalla 11 seitsemällä pisteellä ja pelattuna 12 ottelua. Pyryn perässä on LaVe 11/7.

Kahdeksantena on Apassit 10 pisteellä ja pelattuja otteluita 11. Joukkue on näin säilymässä Nelosessa.

Pyryn seuraava ottelu on ensi torstaina Tampereella, jossa se kohtaa TaPan.