Kun Nokialle 18 vuotta sitten perustettiin tytöille oma jalkapalloseura, ideaa pidettiin tähdenlentona - Nyt ympäri Suomen ihmetellään, mikä on seuran suosion salaisuus

Kimmo Sulonen ja Merja Jalasto katsovat nyt tyytyväisenä perustamansa seuran toimintaa ja tyttöjalkapallon asemaa Nokialla. Myös perheen kolme tytärtä on tiiviisti mukana FC Nokian toiminnassa. Koko perhe on erityisen kiitollinen kaikista ihmisistä, joita seuratoiminta on tuonut heidän elämäänsä.

Perheen kalenteri on täynnä FC Nokiaa, kun Kimmo Sulonen hoitaa toiminnanohjaajana seuran asioita ja Merja Jalasto on seuran palkattu työntekijä ja valmentaja. Eturivissä vasemmalla tytöt Jonna, Venla ja Sini Sulonen, jotka kaikki pelaavat ja ovat kukin myös muuten aktiivisesti seuran toiminnassa mukana.

Suomessa monessa jalkapallon tyttöjoukkueessa vaaditaan kaksi ikäluokkaa, että saadaan 15-henkinen joukkue kasaan. FC Nokiassa yhdessä ikäluokassa on usein noin 30 tyttöä ja Nokian tyttöjalkapalloilu voi hyvin. Muista seuroista ympäri Suomen kysytään, mikä salaisuus Nokialla on, kun innokkaita tyttöpelaajia on seurassa niin paljon.