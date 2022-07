Tie huipulle vaatii 10 harjoitukset viikossa – Nokialaislähtöinen Eetu Ihanamäki haluaa judossa maailman parhaaseen kärkeen

Kurinalaisuus on tuottanut tulosta. Nyt Eetu Ihanamäki tähtää alle 23-vuotiaiden EM-kisoihin, mutta tulevaisuudessa hän haluaisi päästä aikuisten arvokisoihin eli maailman parhaiden kärkeen.

Kymmenet ohjatut harjoitukset viikossa ja omatoiminen treenaaminen siihen vielä päälle.

Niin paljon nokialaislähtöinen 20-vuotias judoka Eetu Ihanamäki harjoittelee viikossa. Tyypillinen päivä alkaa aamuharjoituksilla kahdeksalta. Aamuisin ohjelmassa on fysiikkatreenit. Illalla on vuorossa vielä toiset treenit, jolloin kyseessä on kovempi judoharjoitus.

Mistä löytyy motivaatio treenata näin kovasti?

”Perustekeminen on sen verran kivaa. Se on lähtökohta”, Ihanamäki vastaa ykskantaan.

Toki myös kisoissa pärjääminen motivoi. Jotta voi tulla paremmaksi, on harjoiteltava. Hiljattain Ihanamäki nappasi kultaa Sveitsissä järjestetyissä kansainvälisissä kisoissa. Vuoden päätavoite siintää lokakuussa, jolloin Bosniassa järjestetään alle 23-vuotiaiden EM-kisat. Sieltä Ihanamäki lähtee tavoittelemaan mitalia.

Kova harjoittelu on tullut Ihanamäelle tutuksi vuosien aikana. Hän aloitti judon yli 10 vuotta sitten ollessaan kolmannella luokalla. Judossa kiehtoi kamppailu, joskin Ihanamäki huomauttaa, että judo on varsin monipuolinen laji. Se kehittää ketteryyttä ja kuntoa. Kisoissa tarvitaan mielenhallintaa.

Japanista lähtöisin oleva judo tarkoittaakin pehmeää tai joustavaa (ju) tietä (do). Judotekniikat koostuvat heitoista, sidonnoista, käsilukoista ja kuristuksista. Vastustajaa kunnioitetaan muun muassa kumarruksin.

Judossa perustekeminen on Eetu Ihanamäen mielestä mukavaa.

Opiskelupaikka Aalto-yliopistossa

Nykyään Ihanamäki asuu pääkaupunkiseudulla. Siellä hän aloittaa syksyllä myös opinnot. Opiskelupaikka odottaa Aalto-yliopistossa, jossa hän aloittaa kone- ja rakennustekniikan opinnot. Sitä ennen pitäisi vielä suorittaa armeija loppuun.

Ihanamäki ei vielä tiedä varmaksi, kuinka opiskelujen ja judon yhdistäminen sujuu, mutta hän uskoo aikaa löytyvän molempiin. Selvää on, että judossa hän tähtää vielä pitkälle.

”Aikuisten arvokisoihin”, hän sanoo.

Ennen kuin sinne asti päästään, täytyy hänen vielä monta kertaa herätä aamun harjoituksiin ja jaksaa illalla vielä toisiin treeneihin. Mahdollinen menestys vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä, jota Ihanamäellä tuntuu olevan roppakaupalla.

Myös Nokia pysyy mukana menossa, sillä Ihanamäki edustaa edelleen kasvattiseuraansa Nokian Judoa.