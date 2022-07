Ahvenanmaan reissu tuotti kolme pistettä FC Nokian naisille

Sarjan kärkikolmikko on lauantain ottelun jälkeen kahden pisteen sisällä.

FC Nokian jalkapallonaiset matkailivat viikonvaihteessa Ahvenanmaalle IFK Mariehamnin vieraaksi. Matka oli tuottoisa, sillä nokialaiset ottivat komean vierasvoiton maalein 3–6 (2–5). Näin sarjan kärkikolmikko on kahden pisteen sisällä. Kärjessä on raisiolainen RaiFu (9 ottelua 23 pistettä), FC Nokia 9/22 ja TamU 9/21. Mahdollinen ratkaisuottelu on syyskuun kymmenes päivä Nokialla, kun RaiFu saapuu keskuskentälle.