Jalkapallo Miesten Kolmosessa Nops siirtyi sarjakärkeen voitettuaan keskiviikkoiltana Loiskeen maalein 3–0 (1–0). Nops on kärjessä TPV:n kanssa. Kummallakin on koossa 25 pistettä, mutta TPV:lla on yksi ottelu vähemmän pelattuna.

”Ei voitto ollut mikään helppo. Jännittävä matsi. Loiskeella oli hyviä paikkoja ja pallo osui tolppaan ja ylärimaan. Avausjakso oli meiltä hyvää, mutta toisella tuli uinahdus ja maalit olivat tiukassa”, toteaa päävalmentaja Eero Kanerva.