Suora lähetys torstaina kello 13: Nokia Open tuo frisbeegolfin kärkinimet ottamaan toisistaan mittaa Nokialle

Nokia Open -frisbeegolfturnaus kisataan Nokialla 23.–25. kesäkuuta. Nokian Uutiset näyttää suorana lähetyksenä kärkiryhmän kierroksen kaikkina kisapäivinä. Suorista lähetyksistä julkaistaan myös tallenteet jälkikäteen katsottavaksi. Selostajana toimii Tero Civil.

Nokia Open -frisbeegolfturnaus tuo Euroopan kärkipelaajia Nokialle kilpailemaan 23.–25. kesäkuuta. Turnaus on osa kansainvälisen frisbeegolfliiton PDGA:n kovatasoista Eurotouria, jossa kilpaillaan Suomen jälkeen vielä Virossa, Norjassa ja Belgiassa. Aiemmin keväällä Eurotourin turnauksia on jo pidetty Latviassa, Ruotsissa, Tanskassa, Skotlannissa ja Kroatiassa. Nokia Openiin on ilmoittautunut hieman yli 200 pelaajaa eri maista.