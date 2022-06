Läntisen alueen P17-sarjan Kakkosessa pelattiin sunnuntaina Nokian keskuskentällä kärkikampailu Nopsin ja Salpan välillä. Kotijoukkue otti tärkeän voiton kukistamalla vieraansa maalein 2–0 (2–0).

Kotijoukkue teki maalit pelin ensimmäisen kymmenen minuutin aikana. Nops on yhden pisteen päässä Salpasta, kun jäljellä on kaksi ottelukierrosta. ÅIFK/Raifu on luopunut.