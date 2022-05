Katajassa pelannut Mikael Laihonen tuo voimaa BC Nokian korin alle – Päävalmentaja: ”Monipuolinen iso pelaaja, joka on urheilullinen ja osaa heittää”

BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson on tyytyväinen Mikael Laihosen kanssa solmittuun sopimukseen. Kuva vuodelta 2019.

BC Nokia saa Korisliigassa pitkään päähän vahvistukseksi 202-senttisen ja 28-vuotiaan Mikael Laihosen.

Laihonen pelasi menneellä kaudella Kataja Basketissa. BC Nokian kanssa solmittu sopimus on mallia 1+1 vuotta, jossa toinen vuosi on joukkueen optio. Laihosella on myös tuttu joukkuekaveri BC Nokiassa, kun Niko Mattila kertoi jo aiemmin siirtyvänsä Nokialle.