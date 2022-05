Läntisen alueen C15 Ykkösessä sarjakärki HJS vieraili sunnuntaina Menkalassa NoPsin vieraana. HJS otti helpohkosti pisteet maalein 5–0 (2–0).

Vieraiden Samuel Syrjänen teki neljä maalia upottaen nokialaiset. HJS pitää nyt edelleenkin ykköspaikkaa. Joukkue on pelannut kuusi ottelua, pisteitä on koossa 16. Maaliero on huikea 37–2.