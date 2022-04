Ensi viikon keskiviikkona NoPs matkustaa Poriin FC Jazzin vieraaksi, joka on voittanut kummatkin ottelunsa.

Läntisen alueen C-15-poikien Ykkösessä NoPsin alku on ollut vaikea. Joukkue on pelannut kolme ottelua ja kärsinyt saman määrän tappioita. Maaliero on 0–5.

Viimeisin tappio tuli tiistai-iltana Menkalassa, jossa vieraillut FC Halikko /Salpa yj otti voiton Toto Suomisen maalilla.