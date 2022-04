Missä ringeten mitaleja jaetaan, siellä yleensä on NoU:n luottohyökkääjä Kaisa Hurske

Nokian Urheilijat taistelee jälleen ringeten SM-kullasta. Finaalisarja alkaa lauantaina.

Nokian Urheilijoiden Kaisa Hurske on jälleen mitalijahdissa, kun ringeten SM-sarjan finaalit käynnistyvät lauantaina.

Nokian Urheilijoiden luottohyökkääjä Kaisa Hurske on aina osannut olla siellä, missä menestyksestä jaetaan palkintoja. Hänellä on nyt päättymässä 12:s kausi ringeten SM-sarjassa, ja palkintokaapissa on kohta 11 mitalia, kun mukaan lasketaan tästä keväästä napsahtava kulta tai hopea.