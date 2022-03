Futsalin naisten liigassa pelattiin lauantaina toiseksi viimeisellä kierroksella. YIlves oli kotisalissaan FC Nokiaa parempi maalein 4–1 (2–1).

FC Nokia on sarjan jumbopaikalla. Karsijan paikalla oleva FC Sportj on kahden pisteen päässä. Jäljellä sillä on kaksi peliä. FC Nokian on kaadettava HIFK ensi lauantaina , jotta mahdollisuudet karsintaan olisivat mahdollista.