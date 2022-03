Nokian KrP päätti miesten salibandyliigan lauantaina Turussa TPS:a vastaan. Voitolla Näädät olisi varmistanut kakkospaikan, mutta tappio TPS:lle maalein 6-3 (2-1, 3-2, 1-0) jätti tilanteen avoimeksi ensi viikonloppuun.

Classic voitti runkosarjan. KrP on tällä hetkellä kakkosena 57 pisteellä, TPS kolmantena 55 pisteellä. Neljäntenä on Happee, jolla on jäljellä ottelut SPV:ä ja Classicia vastaan. Pisteitä koossa 52. Voitoilla Happee ohittaisi KrP:n ja TPS:n.