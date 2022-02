Suora lähetys lauantaina kello 11: Nokialla käydään viikonloppuna padelin kansalliset kisat – mukana runsaasti paikallisia pelaajia

Padelin kansalliset kisat käydään viikonloppuna 19.–20. helmikuuta Nokialla. Nokian Uutiset näyttää kisojen pääkentältä suoran lähetyksen lauantaina ja sunnuntaina. Suorassa lähetyksessä pääset seuraamaan lauantain pääkentän otteluita sekä kaikkia sunnuntain finaalipelejä.

Padelin kansalliset kisat käydään viikonloppuna Nokialla Padel247:n hallissa. Nokian Uutiset näyttää kisoista suoran lähetyksen tässä jutussa. Lähetyksessä pääset seuraamaan pääkentän otteluita lauantaina ja sunnuntaina.

Viikonloppuna kilpaillaan sekä miesten että naisten C- ja D-sarjoissa. Lisäksi mukana ovat miesten E-sarja, miehet +45 sekä miehet +55. Suorassa lähetyksessä näkyvällä pääkentällä pelataan lauantaina C- ja D-sarjojen otteluita sekä kaikki sunnuntain finaaliottelut molemmista sarjoista. Molemmissa sarjoissa on mukana runsaasti pirkanmaalaisia pelaajia. Yhteensä kisoihin on ilmoittautunut 174 pelaajaa.