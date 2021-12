Miesten F-Liiga jatkuu Nokian KrP:n osalta tiistaina Happeeta vastaan Jyväskylässä mikäli jatkuvasti lisääntyvät koronaluvut eivät laita kapuloita rattaisiin.

”Päivä kerrallaan mennään. Meilläkin on muutama kaveri sairastellut, mutta muuten treeneissä on ollut hyvin porukkaa. Ilme on ollut positiivinen. Nyt vaan toivotaan, että saadaan pelit käyntiin”, toteaa Näätien pääkäskijä Jarmo Härmä.