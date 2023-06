Elämässä ja politiikassa kaikki ei aina mene niin kuin alun perin sovittiin.

Nokian kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus vaihtui maanantaina 12. kesäkuuta, kun Arja Laitisen (sd) tilalle tuli Maria Asunta (ps). Laitinen puolestaan siirtyi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi, joka onkin hänelle tuttu pesti. Taustalla on kaupungin hallintosääntö, jonka mukaan valtuuston puheenjohtajistoa ja kaupunginhallituksen kokoonpanoa tarkastellaan kahden vuoden välein, vaikka valtuustokausi onkin neljä vuotta.

Tällä kertaa tarkastelua tehtiinkin erityisen tarkasti, sillä kaksi valtuutettua on tällä kaudella vaihtanut ryhmää pois kokoomuksesta. Muutokset vaikuttivat siihen, että vaikka kuntavaaleissa kokoomuksesta tuli valtuuston suurin puolue, enää se ei sitä ole. Siksi paikkajako meni hiukan uusiksi.

Julkisuuteen on annettu ymmärtää, että neuvotteluita on käyty hyvässä hengessä – ja niin kuuluukin. Kuultiin valtuustossa silti hiukan pettyneen oloinen puheenvuoro Jari Kinnuselta, joka kritisoi sitä, että alkuperäistä valtuustosopimusta paikkajaosta oli nyt rikottu. Totesipa hän myös, että useimmiten loikkausten takana on subjektiivinen tunne siitä, että on kokenut vääryyttä.

Pitääkö tunteet pitää erillään politiikan asiakysymyksistä ja saako ihminen vaihtaa ryhmää, vaikka olisi alun perin tullut valituksi toisen puolueen riveistä? Asia ei ole varmastikaan mustavalkoinen, eivätkä loikkaukset ole mitenkään epätavallisia suomalaisen politiikan kentällä, joskaan eivät aivan arkipäivääkään. Poliitikotkin ovat ihmisiä, jotka voivat muuttaa mieltään. Loppujen lopuksi äänestäjät ratkaisevat heidän kohtalonsa. Joskus loikkaus koituu kohtaloksi, toisinaan taas ei.

Mitä tunteisiin tulee, ei niiden pidä ohjata päätöksentekoa liiaksi, mutta pitäisin silti tärkeänä, että poliitikollakin tunteet ovat. Tunteet liittyvät muun muassa arvovalintoihin, ja niistä politiikassa lopulta on kyse.

Kirjoittaja on Nokian Uutisten päätoimittaja.