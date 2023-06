Kun mietin omaa aikaani nuorena, on yhteiskunnassamme, puheissa ja mediassa pyörinyt eniten yksi sana: kriisi. Näistä konkreettisimmin omaan elämään on tähän mennessä vaikuttanut koronakriisi. Suuri kriisi on tietenkin valitettavasti edelleen jatkuvat Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Sen ohella lehtiotsikoissamme pyörii mm. ympäristökriisi, energiakriisi, talouskriisi, demokratian kriisi, myös mahdollisesta pankkikriisistä on ollut puhetta. Lisäksi jokainen meistä kohtaa erilaisia omia kriisejä omassa arkielämässään, kuten vaikka ihmissuhdekriisi tai kesäkelien tuoma vaatekriisi.

Voidaankin todeta, että elämäämme kuuluu erilaisia kriisejä, pieniä ja suuria. Elämmekö siis kriisien maailmassa? Näin nuorena herää kuitenkin kysymys, mitä taitoja ihminen tarvitsee selvitäkseen kriisien maailmassa, kuinka me voimme mahdollisesti olla rakentamassa parempaa, ei niin kriisientäyteistä tulevaisuutta. Pohdin, mitä taitoja koulumaailma pyrkii nuorelle opettamaan. Onko nykyisestä opetuksesta hyötyä kriisien maailmassa?

Oleellisin osa koulunkäyntiä on tietenkin uuden oppiminen. Tietämättömyys on varmasti yksi syy kriiseille, joita kohtaamme. Kriisien ratkaiseminen ja sitäkin tärkeämpi, niiden ennaltaehkäisy nojaa tietoon. Tietoa me tarvitsemme tähän kriisien maailmaan.

Nykyinen opetussuunnitelma pyrkii yhä entistä enemmän kasvattamaan nuorista globaaliin ajatteluun kykeneviä kansalaisia. Moninaisuuden, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden ymmärtäminen on tärkeä taito. Globalisoituvassa maailmassa näitä asioita on tärkeä ymmärtää, se on myös avain erilaisten kriisien ennaltaehkäisyyn.

Koulun arki on onneksi muutakin kuin opiskelua. Siellä opitaan kohtaamaan uusia ihmisiä ja toiminaan yhdessä. Yhteistyö ja yhteisöllisyyden ylläpito onkin tärkeä taito. Mitään suurta ongelmaa ei voi ratkaista yksin. Nyt ja tulevaisuudessa kyky toimia yhdessä tulee olemaan erittäin tärkeää. Yhteistyö auttaa meitä löytämään ratkaisuja niin maailmaan suurin ongelmiin kuin vaikkapa matematiikan tehtävään.

Meillä nuorilla on vastuumme tulevaisuuden maailmasta ja jo kouluvuosina me kehitämme niitä tietoja ja taitoja, joita tulevaisuus vaatii. Vaikka tämä kriisien aika saa maailman vaikuttamaan synkältä, olen optimistinen. Meillä on jo nyt tietoa ja kyky ymmärtää globaalia maailmaa sekä toimia yhdessä.

Markus Koski

Kirjoittaja on Nokian nuorisovaltuuston entinen puheenjohtaja.