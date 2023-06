Useissa tutkimuksissa on todettu että varsinkin kirjanpainajien aiheuttamat tuholaisvahingot ovat metsissämme lisääntyneet. Olen itsekin todennut tämän kuntolenkeilläni ihan lähistöllä. Tuholaisille otolliset olosuhteet syntyvät usein silloin, kun metsään hakataan aukko. Aukkojen reunoilla olevan puuston kasvuolosuhteet muuttuvat, kun yhtäkkiä ne saavat ottaa vastaan tuulta ja paahdetta.

2–3 vuotta hakkuun jälkeen tuulet kaatavat puita juurineen tai jostain kohtaa runkoa, mikä luo kirjanpainajille otolliset olosuhteet lisääntyä. Seuraavat kirjanpainajasukupolvet siirtyvät sitten yhtäkkisessä paahteessa kuivuudesta kärsineisiin puihin ja sen jälkeen yhä syvemmälle metsään terveisiinkin puihin.

On totta, että monissa paikoissa aukkohakkuu on ainut järkevä tapa toteuttaa metsän uudistaminen. Kasvuolosuhteiden muutos on kiistatta ongelma puille, jotka kasvavat paikassa, johon aukko päättyy. Sähkölinjoja varten hakatuissa aukoissa tuo ongelma korostuu. Johtokäytävien leveys ja hakattavien puiden määrä riippuu rakennettavan linjan suuruudesta, mutta aukon kokoon nähden puita altistuu tuhoille varsin paljon molemmin puolin linjaa.

Pelkästään kantaverkkoa oli Suomessa Fingridin mukaan 14 200 kilometriä ja vuosittain on tarkoitus rakentaa yli 1 000 kilometriä lisää. Pienemmät paikalliset sähköverkot kun tuohon lisätään, niin jokainen voi kuvitella kuinka paljon hiilinieluja menetetään, kuinka paljon hakkuu- ja verotuloja jää saamatta ja kuinka paljon metsää altistuu tuholaisille sähkön siirtolinjojen takia.

Meidän olisi Suomessa siirryttävä fiksumpiin tapoihin hoitaa sähkön tarpeemme. Ilmassa kulkevien johtojen sijasta kaapeleita olisi ryhdyttävä kaivamaan maahan ja syvien korpimetsien sijasta linjojen tulisi seurata olemassa olevaa tiestöä. Pitkässä juoksussa huolto- ja korjaustyötkin tulivat halvemmiksi esimerkiksi lumisissa olosuhteissa sekä metsiä säästyisi.

On myös lanseerattu lähiruokaa, lähimatkailua ja lähipalveluita. Yhtä hyvin voitaisiin alkaa lanseerata lähisähköä. Ei ole järkevää Utsjoelta monen mutkien kautta johtaa sähköä Helsinkiin. Maatilat, lomamökit ja monet omakotitalotkin tuottavat tänä päivänä aurinkopaneeleillaan sähköä omiin tarpeisiinsa ja jotkut myyvät ylimääräistä sähköä verkkoonkin. Ei luulisi olevan ongelma rakentaa tuulivoimaloita ja vaikkapa pienydinvoimaloitakin Helsingin kylkeen, jotta metsiämme ja muuta luontoamme ei tarvitsisi haaskata pääkaupunkimme takia.

Sähköä kannattaa myös tuottaa vain sen verran että varmasti olemme omavaraisia talven kovilla pakkasillakin. Nyt on ollut päiviä, joina sähkön hinta on ollut miinusmerkkinen, mutta ei kai kukaan pysty pitkän päälle tuottamaan sähköä tappiolla?

PS. Kirjanpainajien kuivattamat puut kannattaa ilmoittaa kunnan vastaaville virkamiehille, ettei mahdollisista kaatuvista puista tule vahinkoa esimerkiksi lenkkeilijöille, sähkölinjoille, rakennuksille tai peltilehmille! Täten nyt ilmoitan julkisesti Menkalantiellä tuhoutumassa olevasta kuivasta kuusipuusta. Tämä on taas yksi puu, jonka ilmoitan niiden muiden puiden joukosta, jotka oli aikoinaan kaadettukin, joten kiitti vaan kaupungille tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisystä! Jos ongelmaa ei hoideta, niin se laajenee ja tuhojen numeroarvot suurenevat!

Matti Hirvonen