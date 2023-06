Nokian täytyy perustaa pikavauhtia uusi päiväkoti, koska muuten osa lapsista jäisi ilman paikkaa.

Nokialla on ongelma, josta monen muun kunnan päättäjät olisivat kateellisia: lapsiperheitä on muuttajissa suorastaan liikaa. Liikaa siinä mielessä, että päiväkotipaikat eivät tahdo riittää kaikille niitä hakeneille. Nokia on voimakkaasti muuttovoittoinen kunta, ja nyt se näkyy varhaiskasvatuksessa. Päiväkotipaikoista on pula.

Nokian sivistyslautakunta kokoontui viime viikolla ylimääräiseen kokoukseen. Lautakunta kokoontui päättämään lisäpäiväkotiryhmien perustamisesta. Lisäksi niin kutsuttuun alasairaalaan perustetaan kokonaan uusi päiväkoti, Pikku-Puron päiväkoti. Tähän tosin täytyy saada vielä määrärahat.

” ”Mistä saadaan työntekijät päiväkoteihin?”

Nopeita ratkaisuja näyttää onneksi siis olevan luvassa. Tässä lehdessä julkaisemme haastattelun, jossa Nokialle hiljattain muuttanut perhe kuitenkin kritisoi kaupungin markkinointia. Lapsiperheet ovat löytäneet Nokialle, mutta pysyvätkö palvelut perässä? Nyt tehtävillä ratkaisulla vastataan tämän hetken tarpeeseen. Kuinka käy tulevaisuudessa?

Yleisesti ottaen syntyvyys on Suomessa laskussa. Muuttovoittoiset alueet kuitenkin vetävät lapsiperheitä. Yhteiskunta myös ohjaa perheitä laittamaan lapsensa varhaiskasvatukseen yhä aiemmin – esimerkiksi kotihoidon kuntalisistä ollaan monin paikoin luovuttu. Päiväkotipaikoista on pulaa Nokian lisäksi myös Tampereella. Tuhannen taalan kysymys on, mistä saadaan kaikki työntekijät täpötäysiin päiväkoteihin.

Kirjoittaja on Nokian Uutisten päätoimittaja.