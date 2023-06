Diili-ohjelmassa kilpailija-projektipäällikkö rikkoi tietoisesti sääntöjä, voitti myyntikilpailun ja sai tietoisesta ”kusetuksesta” potkut. Jälkikäteen somessa petturi ei saakaan tuomiota, vaan kehuja ja lupauksia tulevista ”yhteisistä töistä”. Uusi normaali?

Poliitikot valehtelevat, jäävät valeistaan kiinni, äänestäjät katoavat. No ei suinkaan, vaan poliitikon ura jatkuu kuin mitään ei olisi ikinä tapahtunutkaan. Eri organisaatioiden harjoittaman viherpesu on pintapuolista hyvesignalointia, siis osatotuuden kertomista, jolla harvoin on vaikutusta organisaation todelliseen, arkiseen toimintaan. Maine kasvaa, mutta todelliset teot puuttuvat. Valheet tekevät kauppansa.

Helsingin Sanomissa oli pitkä artikkeli valehtelemisesta. Ydinsanoma oli, että meidän pitää oppia tulkitsemaan erilaisia valeita. Onhan se toki arkirealismia, mutta olisiko parempi pyrkiä luomaan pohjaa totuuden puhumiselle, eikä hyväksyä valehtelua normaalina ilmiönä? Voidaan toki keskustella siitä, että ovatko ihmiset valehdelleet aina ja että uskonnot ovat korostaneet totuuden puhumista. Joku paradoksi on tietenkin sekin, että uskonnot itsessään ovat sepitteitä, tarinoita, joita valeeksikin voi kutsua.

Olen aikaisemminkin kolumneissani hämmästellyt moraalittomuuden normalisointia. Jopa Me naiset -lehti, jonka luulen kuuluvan edelleen naisten lehtien eturiviin, ”mainostaa” Onlyfans-sivustojen ja muiden vastaavien tähtösiä menestyvinä ammatinharjoittajina. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten moinen paljastelu kuului naisjoukolle, jolla oli aavistuksen erilainen maine ja status. En ole löytänyt vastausta edes tutkijoiden piiristä, että mikä näiden paljastelujen tarkoitus on. Niiden väitetään mielipidekirjoituksissa ”voimaannuttavan” naisia, kuvaavan uudenlaisen naisen syntyä. Minun ikäisilleni paljastelu on pikemminkin mielen tasapainon ongelman ilmentymä.

Kirjailija Georg Orwell pelkäsi niitä, jotka riistäisivät meiltä tietoa. Kirjailija Aldous Huxley pelkäsi niitä, jotka antaisivat meille niin paljon informaatiota, että taantuisimme passiivisuuteen ja egoismiin, Huxley pelkäsi totuuden hukkuvan merkityksettömyyden mereen. M.O.T.

Heikki Lindevall

Kirjoittaja on eläköitynyt maailmanmenon ihmettelijä.