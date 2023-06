Tuulimyllyt ja aurinkovoimalat ovat uhka ympäristölle: ”Voimaloita eivät helsinkiläisten silmät siedä, vaan ympäristöhaitta on jälleen kerran työnnettävä maaseudun ihmisten riesaksi”

Joka niemessä, notkossa ja saarelmassa käy tällä hetkellä kova ryske. Metsien aukkohakkuut on menossa, jotta saadaan tilaa aurinko- ja tuulivoimaloille sekä siirtolinjoille ja tiemaille sähkön siirtotarpeita varten.

Ulkomaalaiset sijoittajat ovat havainneet, kuinka helppoa Suomessa on pakkolunastaa käyttöoikeuksia satunnaissähkön tuotantoon. Ulkomaalaisten sijoittajien mielissä on halpa vetytuotanto, ja kotimaassa pääkaupunkiseutu vaatii halpaa sähköä kivihiilen tilalle. Myös pääomatuloja kertyisi Helsinkiin, onhan siellä miltei kaikkien suuryhtiöiden pääkonttorit. Itse voimaloita eivät helsinkiläisten silmät siedä, vaan ympäristöhaitta on jälleen kerran työnnettävä maaseudun ihmisten riesaksi.

Ulkomaalaiset haluavat nyt investoida suomalaiseen tuuli- ja aurinkosähköön, sillä Suomi asettaa kovin vähän taloudellisia ja ympäristöön liittyviä velvoitteita ulkomaalaisille "Hunttalan Mateille", jotka Suomen ostivat. Elokuvakin oli tehty vuonna 1984. Jos sähkövoimalan omistaja menisi konkurssiin, niin laskun voimaloitten purkamisesta kantaisivat suomalaiset maanomistajat, joilta alueet on lunastettu. Ruotsissa investoijat joutuvat tallettamaan rahat voimaloitten purkukustannuksiin siltä varalta, että investoija tekisi vararikon.

Tuulivoimalat aiheuttavat haittaa ihmisille välkkeellään ja melullaan. Aurinkovoimalat eivät myöskään toimi täydellä hyötysuhteella Suomen talviolosuhteissa, kun silloin energian tarve on suurin. Kannattaisikin nyt pitää pää kylmänä, vaikka meitä koetetaan esilämmittää sähkölupauksilla. Jos taas liikaa innostumme, niin käy niin kuin Soneran ilmakaupoissa tai Uniperin kaasuvouhotuksessa kuin merenpohjissa makaavilla entisille kaasuputkille. On kaiken kaikkiaan käsittämätöntä, että metsäkadosta ei puhuta mitään sähkön tuotannon yhteydessä. Onhan esimerkiksi maataloudessa kielletty rakentamasta navetoita, mikäli rakentamista varten tarvitsee kaataa puita.

Nyt hiljattain istutin totuudenmukaisesti metsän kätköihin salaiseen paikkaan kotimaisen noin 30 senttiä pitkän männyntaimenen. 30 vuoden päästä menen halaamaan Matti-mäntyäni, jos se vielä on siellä. Joten nyt alkoi se 30-vuotinen odottelu ja odotan kohdatessamme sen olevan silloin 30 sentin paksuisen ja sen pituuden oletan noin 15–30 metriseksi. Jos ei Matti-mäntyä ole enää ei, niin huudan metsään ja metsä vastaa takaisin 30 muun männyn kuorovoimalla totuuden!

Matti Hirvonen