Lomareissujaan kalenteroiva voi nyt aloittaa kutkuttavan matkasuunnittelun tuijottamalla VR:n verkkokaupan ”dynaamista hinnoittelua”, kirjoittaa Sanna Saarikangas.

Junamatkustaja ei tylsää päivää näe! VR toi junalippujen hintoihin ”uusia tasoja” ja nosti jo pelkän lipunostokokemuksen aivan uudelle tasolle.

Junalla kulkeminen on mielestäni erityisen mukavaa. Olen pendelöinyt lukemattomia kertoja kello seitsemän aamujunalla Helsinkiin, matkannut lasten kanssa tuntikausia leikkivaunussa ja piilotellut romanttisen pakomatkan skumppapulloa vihreällä kuosilla verhoiltujen penkkien välissä.

Nuorena ja villinä reilasin Euroopan raiteita suurkaupungista toiseen, nukuin yöni matkalla Pariisista Barcelonaan ja hengailin Zagrebin asemalla aamuyön tunteina. Yhä edelleen junassa kulkevat kätevästi ihmiset ja matkatavarat, ravintolavaunusta saa kuumaa kahvia ja pistokkeesta puhelimen täyteen latinkiin.

Raiteita pitkin puksuttelu on huomattavasti miellyttävämpää kuin istumapaikkojen tilat optimoineessa bussissa kököttäminen. Kirjaakin voi lukea ilman pahoinvointia. Luonnollisesti junailu on myös ekologisempaa kuin lentäminen ja siksi ilmaston kannalta parempi. Autottomalle perheelleni juna on usein se kulkuneuvo, jonka hinnan tarkistamme ensimmäisenä reissusuunnitelmien nostaessa päätään.

Lomareissujaan kalenteroiva voikin nyt aloittaa kutkuttavan matkasuunnitelman tekemisen tuijottamalla VR:n verkkokaupan luomaa ”dynaamista hinnoittelua”, jota ohjaa tekoälyn analyysi junan matka-ajasta, lipun ostoajasta, reitin kysynnästä ja kenties tähtien asennostakin. Matkustaisiko tänä kesänä kaupunkilomalle, sukuloimaan tai mökkipaikkakunnalle vitosella, kympillä vai kenties viidelläkympillä? Samalla rahalla saa itsensä joko Helsinkiin tai Rovaniemelle, jos kysyntää ei ole tarpeeksi.

Onneksi olen internet-ajan kasvatti ja tottunut tekemään valtaosan ostoksistani verkossa. Helppoahan tämä hintavertailu minulle on, mutta näen jo, kuinka pahaa-aavistamattomalle äidilleni kaupataan surutta satasen menolippu Tikkurilasta Tampereelle ihan vain siksi, että kello kymmenen junassa on dynaamisempi tunnelma kuin tuntia myöhemmässä.

Toki kaikissa uudistuksissa on jotain hyvääkin. Kokeilin syöttää VR:n lippukoneen hakukenttään kuvitteellisen viikonloppureissun Helsinkiin heinäkuun kuumimpana turistisesonkina.

Kahden aikuisen ja neljän lapsen menopaluuliput irtosivat parhaimmillaan varsin siedettävällä viidelläkympillä. Täältä tullaan, pääkaupungin kadut ja kulttuuririennot!

Sitten vain toivotaan, että juna kulkee ajallaan ja perille asti ja että kukaan kuusikostamme ei sairastu – lippujen hinnan palauttava peruutusturva kun maksaisi enemmän kuin itse liput.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.