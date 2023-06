Lasten oikomishoidon arvioon odotusaika yksi vuosi, lasten toimintaterapia-arvioon saatu lähete syksyllä ja edelleen odotellaan. Nokialle näemmä kelpaa tonttirahat ja lapsiperheet, kunhan ei tarvitse palveluita tarjota. Eikä näemmä hoitotakuu merkitse mitään.

Rukoillaan lapsille lämpimiä kesäpäiviä.

Kävin kirjastossa hakemassa Nyssen Nokia-Tampere-väliset kesäaikataulut 5.6.-6.8. Nämä herättivät paljon ihmetystä niin virkailijoiden kuin sivullistenkin mielestä. Tähän asti on päässyt busseilla 70 A ja 70 B suoraan Nokian aseman pysähdyksen jälkeen jatkamaan Tampereelle. Bussit ovat nyt 73 A ja 73 B, ja Tampereelle jatkava 70. Jos lähden Viholasta bussilla 73 A klo 10.19 se on Nokian asemalla klo. 10.33, mutta Tampereelle lähteekin bussi 70 jo klo 10.32. Minun pitää odottaa 24 minuuttia, että pääsen jatkamaan bussilla 70 Tampereelle klo 11.02. Näin on joka bussien kohdalla vaihdon suhteen. Kyllä matka-aika Tampereelle pitenee huomattavasti. Kuka näitä aikatauluja laatii, kun kaikki menee vaan huonommaksi? Nimim. Bussien käyttäjä

