”Voidaksemme kohdata arjen me tarvitsemme sitä, että arki joskus katkeaa, että arjen keskellä on pyhä”, kirjoittaa Timo Uotila

Minun kesääni kuuluu isona asiana fillari – lenkkejä maantiellä, pienempiä teitä gravel-pyörälläni ja sitten, kun lomalle pääsen, kesän kohokohta, pyöräretki. Pyöräretki merkitsee minulle äärimmäistä vapautta ja riippumattomuutta: kaikki tarvittava kulkee mukana, mistään tai kenestäkään ei tarvitse olla riippuvainen, tietä riittää…

Retkillä poikkean usein kirkossa – jokaisessa vastaan tulevassa, jos se vain on auki. Istun hetken viileässä penkissä oppaita väistellen, joskus katselen alttaritaulua, joskus lueskelen virsikirjaa, joskus laulankin virren, jos ketään ei ole kuulemassa. Joskus rukoilen hiljaa, joskus vain olen. Kirkkoon tullessa ja sieltä lähtiessä siunaan itseni ristinmerkillä – ja sitten taas eteenpäin.

Kirkko on hyvä paikka levähtää, jättää kiire ulkopuolelle, tulla hiljaisuuden hoidettavaksi. Kirkko on hyvä paikka väsyneelle, hyvä paikka pysähtyä hetkeksi ja hyvä paikka lähteä jatkamaan taas matkaa.

"Hiljaisuutta, Jeesus, kaipaan, läsnäoloasi vain. Siitä virtaa arkihuoliin aamurauhaa sunnuntain." Näin sanotaan virressä 207. Juuri sitä varten on kirkko, juuri sitä varten on jumalanpalvelus. Kiireen ja vaatimusten täyttämän elämän keskellä kirkko on paikka, missä ei tarvitse yrittää, missä ei tarvitse jaksaa ja pystyä, vaan saa olla hoidettavana, lepäämässä. Tekemistä, kiirettä, vaatimuksia, niitä riittää – töissä ja lomalla – mutta missä muualla kuin kirkossa meille tarjotaan rauhaa ja hiljaisuutta, oikeutta lepoon!

Elämä ja usko ovat toki myös haaste, liikkeelle lähtemistä ja vastuullisuutta, mutta tähän kaikkeen Jumala tahtoo lähettää meidät vain levänneinä, hoidettuina. Arki on totta eikä sitä voi tai pidä paeta, mutta voidaksemme kohdata arjen me tarvitsemme sitä, että arki joskus katkeaa, että arjen keskellä on pyhä. Pyhä, ei vain vapaa tai edes loma!

Siis – tavataan kirkossa, etsimässä sitä, mitä meiltä puuttuu niin arjessamme kuin vapaassammekin!

Timo Uotila, pastori