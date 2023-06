Kun näin kädettömän liftaajan, mietin, mikä on minun tekosyyni sanoa unelmilleni mutku

Nokialainen kirjailija Heli Rantala pohtii kolumnissaan, millainen on matka kohti omia unelmia.

”Maahan sataa avaruuspölyä 40 tonnia päivässä.” kertoo Wikipedia. Tämä tieto ei varsinaisesti kohota mielialaa kevätsiivousta tehdessä.

Kirjailijana olen oppinut monia mielenkiintoisia faktoja. Tarinoita varten on pitänyt selvittää muun muassa sinivalaan navan koko (leipälautanen) ja miltä jääkarhun turkki tuntuu silittäessä (karkeahkolta ja hieman vahamaiselta, vastattiin Ranuan eläinpuistosta).

Usein törmään kysymyksiin, joihin edes Google ei tiedä vastausta. Silloin on luotettava mielikuvituksen voimaan. Googlesta ei myöskään löydä vastausta kysymykseen: mikä minusta tulee isona? Siihen löytyy vastaus vain itsetuntemuksen lisääntyessä, yritysten ja erehdysten kautta.

Kirjoitettuani ylioppilaaksi minulla oli kaksi haaveammattia: näyttelijä tai kirjailija. Vanhempieni kannustamana päätin pyrkiä kohti unelmaani, mutta kumpaa niistä? Nuorena pähkäilin, että kirjailijana kököttäisin vain yksin kammiossani, mikä tuntui tylsältä, joten päätin lähteä tavoittelemaan jännittävämmältä kuulostavaa näyttelijän ammattia.

” ”Aloin hapuilla kohti toista unelmaani.”

Joitakin vuosia teatterialaa opiskeltuani jouduin myöntämään itselleni, että se ei sopinut luonteelleni. Aloin hapuilla kohti toista unelmaani, joka lopulta monien epäilyksen hetkien ja sitkeän yrittämisen jälkeen toteutui.

Kaikki on mahdollista, sanotaan. Niin väitetään yhdessä kirjassanikin, mutta monet asiat riippuvat loppujen lopuksi muusta kuin itsestäsi. Geenit määrittävät ainakin osan ihmisen heikkouksista ja vahvuuksista. Myös paikka ja olosuhteet, joihin sattuu syntymään, vaikuttavat valintoihin. Silti kylmät tosiasiatkaan eivät ole automaattisesti syy luopua unelmista. Luovuutta ja mielikuvitusta käyttämällä on mahdollista luovia eteenpäin mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa.

Näin vuosia sitten kädettömän liftaajan. Mies seisoi moottoritien varrella jalkaterä pystyssä. Kaulassa roikkui kyltti, jossa luki Jyväskylä, ja hihat tanssivat tyhjinä tuulessa. Silloin ajattelin: jos kädetön liftaa, mikä on minun tekosyyni sanoa unelmilleni mutku…

Kädetön liftaaja vilahtaa myös tuoreimmassa nuortenkirjakäsikirjoituksessani, jossa päähenkilö on vakavan onnettomuuden takia joutunut luopumaan unelmastaan. Yksi tarinan teemoista on: et aina voi vapaasti valita, mikä sinusta tulee, mutta voit aina valita, miten asioihin suhtaudut.

Nähtäväksi jää löydänkö kässärilleni kustantajaa. Joka tapauksessa sen kirjoittaminen on jo itsessään ollut antoisa prosessi. Taustatyötä tehdessäni olen tutustunut ratsastamiseen, suunnistamiseen, tähtitieteeseen sekä erääseen hienoon nokialaiseen nuorukaiseen…

Miten vähän nuorena tiesinkään kirjailijantyön jännittävyydestä!

Kirjoittaja on nokialainen kirjailija ja käsikirjoittaja.