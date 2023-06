Ajan kulumiseen liittyy tunne menetyksestä. Suvivirsi tuo myös toivon ja odotuksen tunteet. Edessä on vuodenajoista parhain, kesä.

”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen…” On taas tullut se aika, jolloin tuttu ja rakas Suvivirsi kaikuu kevätjuhlissa. Lapsena ja nuorena sitä lauloi kevyesti ja riemukkaasti, mieli täynnä pian alkavan kesäloman odotusta. Nykyään, ainakin lasten kevätjuhlissa, kurkkuun tuppaa nousemaan pala ja silmänurkkiin kertyy kosteutta, kun on laulun aika.

Eletty elämä on tuonut kerroksia lapsen keveyden päälle, ja yhden laulun aikana on yhtäkkiä läsnä monta ulottuvuutta, monta minää oman elämän aikajanalta. On haikeus omista lapsuuden kesistä, jotka nousevat mieleen mutta jotka nyt ovat mennyttä aikaa.

On haikeus, kun tajuaa istuvansa lapsensa viimeisessä alakoulun kevätjuhlassa. Hänenkin lapsuutensa kääntyy kohti nuoruutta, jälleen yksi ajanjakso on kohta menneisyyttä.

Suvivirsi on taitekohdan, siirtymävaiheen laulu.

Läpi lapsuuden ja nuoruuden kouluvuosien se kertoo, että vähintäänkin yksi kouluvuosi on jälleen saatu päätökseen, ja siirrytään loman kautta seuraavaan.

Aina aika ajoin siirtymä on isompikin. Hyvästellään opettaja, hyvästellään tutut luokkakaverit ja koulu. Se yhteisö, jonka keskellä elettiin arkea tuntikausia joka viikko, kuukausi ja vuosi, hajoaa ja jää osaksi menneisyyttä, kun siirrytään kohti tuntematonta ja uutta.

Vuodenkierrossa Suvivirsi on merkkipaalu, joka ehkä itselleni kertoo ajan kulumisesta enemmän kuin kalenterivuoden vaihtuminen. Millekään toiselle vuodenajalle ei ole virttä, joka näin laajasti tunnettaisiin ja joka olisi erottamaton osa siihen siirtymistä.

Ajan kulumiseen liittyy tunne menetyksestä. Se, mikä on mennyt, on jotain, josta täytyy luopua. Siitä kumpuaa se haikeus, joka sen palan kurkkuun nostattaa.

Mutta siirtymävaiheessa katsotaan aina sekä taakse että eteen. Vaikka suvivirsi nostaa mieleeni haikeutta, se tuo edelleen myös toivon ja odotuksen tunteet. Edessä on vuodenajoista parhain, kesä. Vihreys, valoisat yöt ja lämpöiset päivät. Ja vaikka ei koululaisen lomaa enää olekaan, sentään jonkinlainen loma kuitenkin.

Kesään sisältyy ajatus siitä, että hetken elämä on helpompaa ja huolettomampaa. Eihän se aina niin mene, mutta suvivirttä laulaessa voi antaa itselleen luvan haaveilla siitä.

Suvivirsi yhdistää kesän ja Jumalan hyvyyden. Kun linnut laulavat ja laineet liplattavat, iholla tuntuu lämmin kesätuuli, kesäkukat ilahduttavat ja suussa maistuvat mansikat ja uudet perunat, ne kertovat Jumalan huolenpidosta ja hänen luomistyöstään. Sekä mennyt että tuleva on Jumalan aikaa. Kaikki on hänellä tallessa.

Kirjoittaja on seurakuntapastori Nokian seurakunnassa.