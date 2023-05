Kuljen jonkin verran metsissä koirani kanssa. Minulla on onni asua paikassa, josta pääsee metsään ja lähiluontoon helposti. Metsässä murheet pienenevät ja mieli lepää. Yhtään ei haittaa, vaikka välillä kengät kastuu ja risu tekee reiän ihoon.

Sanna Erkanaho

Välillä mielen vie matalaksi ihmisen jäljet metsissä. Viimeisen viikon aikana olen löytänyt metsittyneitä kodinkoneita, pyykkikoneen ja sähköhellan. Sähköhellan lähellä oli myös superlonpatja ja auton rengas sekä auton metalliosia – puskuria ja konepeltiä ja muuta sen sellaista. Näiden tavaroiden paikoilta oli matkaa jätekeskukselle noin viisi kilometriä.

Näin keväällä luonto tarjoilee parastaan. Kukkivat rentukat hehkuvat, käenkaali eli ketunleipä kukkii herkänkauniilla pienellä kukallaan, tuomet tuoksuvat huumaavina, pääskyset ovat palanneet ja lemmikin ihmeellinen sininen kukka näyttäytyy täydellisen kauniina. Punkkeja ja hyttysiä on myös ilmaantunut, mutta kaipa ne kuuluvat jotenkin Luojan luomaan maailmaan. Ovat osa järjestystä.

Kaikki luonnossa Luojan luomana on täydellistä, paitsi ihminen. Ihminen näyttää säännöllisen epäsäännöllisen välein sen puolen itsestään, joka on kaikkea muuta kuin kaunista ja täydellistä. Toki luomakunta pitää sisällään sairautta ja muuta tämän tyyppistä keskeneräisyyttä. Luomakunnassa ihminen on vertaansa vailla – ainut syntiin ja selkeää pahuuteen pystyvä olento. Ihminen on ainut elollinen, joka toimii jatkuvasti vastoin parempaa tietoaan. Pyrkii rakentamisen ja vaalimisen sijaan tuhoamaan.

Sunnuntaina vietetään helluntaita. Helluntai on Pyhän Hengen päivä. Helluntaina rukoillaan erityisesti sitä että Pyhä Henki tulisi meitä johdattamaan ja pehmittämään sydämen kovuuden. Viemään oikealle tielle. Alla oleva rukous on vuonna 1488 ilmestyneestä Missale aboensesta. Ihmeen hyvin tämä teksti on kestänyt aikaa. Edelleen helluntain rukous on sama: tule Pyhä henki kirkastamaan Kristusta ja poistamaan pahuutta meistä.

Tule Pyhä Henki

Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.

Tule, köyhäin apu, tule, lahjain antaja, tule, sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö.

Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus.

Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet.

Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta.

Pese se, mikä saastainen on, kastele se, mikä kuiva on, paranna, mikä haavoitettu on, pehmitä, mikä kova on, lämmitä, mikä kylmä on, etsi kaikkia eksyneitä.

Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta, anna autuas loppu, anna iäinen ilo.

Aamen.

Kirjoittaja on pastori Nokian seurakunnassa.