On ikävää, että Nokian kaupunki ei enää arvosta Nokian Taidetaloa samoin kriteerein kuin taiteilijat ympäri Pirkanmaata ovat vuosikymmeniä arvostaneet. Talo oli nimensä veroinen: kaunis tilava valoisa hyvällä paikalla, myös valvonta tuli kaupungin taholta. Ja nyt kaikki kauneus ja ilo poispyyhkäistynä! Mikä ihmeen "Välitilamalli"-sanahirviö? Pelkkä alakerta + vanhasta lukiosta 7 eri luokkahuonetta ei korvaa yhtä kokonaista kaunista Taidetaloa! Eikö kaupunki arvosta taiteen merkitystä asukkaidensa hyvinvointiin? NU 20.4.23: "Välitilana voi toimia esimerkiksi purkuun menevä kohde, tai jos rakennus jää määräaikaisesti tyhjille kahden vuokrasopimuksen välissä". Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran kellarissa oleva taidetila on kaunis mutta liian pieni esim. yhdistysten yhteisnäyttelyille. Mietin onkohan ilmanvaihto kellaritiloissa riittävä kun tulin siellä huonovointiseksi... Yst terv Maagi Grahn

Melkoista menoa kokoomuksessa! Äänestyspäätökset tiedetään jo ennen kokousta, eli jäsen savustetaan puolueesta. Kunnallisista kokouspalkkioista maksetaankin puolueelle, tosin se sääntö ei koske jokaista jäsentä. Arvatkaa kuka ei maksa. Vallassa ei ole välttämättä fiksuimmat, vaan terävimmillä kyynärpäillä kiilaavat. Puhdistus odottaa tuloaan, näyttää mitätönkin valta turmelevan. Komedian aineksia, mutta ei naurata.

Viime torstai-iltana Nokian Harjuniityssä 11.5. noin klo 21:00 maastopyöräilijä tummassa pyöräilyasussa kääntyi suojatielle Urpolan ja Avaruuden kadun risteyksessä lähestyvän moottoripyörän eteen. Moottoripyöräilijä kaatui väistäessään. Pyöräilijä ei kutsunut apua vaan poistui paikalta jättämättä yhteystietoja. Asian selvittelyn vuoksi olisi tärkeää tavoittaa kyseinen pyöräilijä. Henkilön löytymiseen johtavista tiedoista palkkio. Yhteys Nokian Uutisten toimituksen kautta.

Ei ihme että kyykäärmeet Harjuniityssä tulee koulun ja talojen pihaan kun aina vaan kaadetaan metsää ja rakennetaan uutta, mihin muualle ne menee kun tulee asutusalueille.

Poutun- tai Penttilänpuistoon voisi nopealla 'varoituksella' kutsua väki piknikille omine eväineen (somenopeus ja kaupanovi-ilmoitukset käyttöön), kun tiedetään että on hyvä ilma. Ehkä karaokelaitteet Poutunpuistoon tms? Edullista ohjelmaa ja yhteisöllisyyttä, puistot ahkeraan käyttöön. Tapahtumasta voisi vihjaista etukäteen ja saada ihmiset tarkkailemaan että koska se tapahtuu, ja miettimään valmiiksi missä on sopiva peitto, ketä kutsuisi mukaan ja mitä söisi.

No voi että, ääniä hankittiin lupauksilla suurista säästöistä. Nyt ihmeteoksi on otettu 'uusi oivallus', työllisyyden parantaminen; keinot vaan on vielä kertomatta. Ja yllätyksenä tuli sitten soten vaikeus ja rahan puute, ovat ilmeisesti sulkeneet korvansa näiltä tiedoilta, ja kaikki edellisen hallituksen vikaa, tietysti. Lupauksien perumiselle haetaan syitä jo ennen kuin hallitus on edes saatu kasaan!

