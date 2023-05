Lapsena tuntenut murheita en... Näin alkaa monien tuntema laulu. Heikki Lindevallin kirjoitukseen (NU 4.5.) lisäisin: mitäpä jos aikasi on määrätty? Nuoruus menee murheita vailla, koko elämä on edessä ja vanhemmat ovat mukana turvaamassa alkupolkuja tulevaan.

Olemme Suomessa saaneet jo pitkään elää rauhanomaista elämää. Käydä kouluja, saada töitä, perustaa perheitä, elättää lapsiamme. Vitsauksiakin on ollut tartuntatautien osalta, kuten viruksia ja muita tauteja. Terveydenhuoltomme Suomessa on ollut parasta A-luokkaa joten siitä kiitos!

Nyt on tullut koronavirus, joka on hiljentänyt kansalaisten menemistä. Varovaisuus on lisääntynyt, ja meidän on ollut pakko rauhoittua. Sitten vielä piti alkaa tuon lähellä oleva riehuvan sotakriisin. Nämä yhdessä alkoivat koetella meidän kansalaistemme kärsivällisyyttä. Sanoisin, että pelonsekaista tunnetta nousi niin nuorten kuin varttuneiden ajatusmaailmaan sotkemaan suunnitelmia.

Näin vanhempana ihmisenä ajattelin korona-aikana ainakin omalta osaltani tuota kultaista nuoruutta. Perheeseeni kuuluivat äiti, isä ja siskot sekä huoleton turvallinen lapsuus ja nuoruus. Nyt koronakriisin aikaan aloin ajankulukseni tehdä uusia laulunsanoituksia edesmenneestä perheestäni, sillä olin velkaa heille hyvästä kasvatuksesta. Laulunsanoja alkoi tulla lisää eri aiheista, ura uusi aukeni. Säveltäjiä aina tarvitaan, mutta heitä on lukumääräisesti vähän – siksi heitä on vaikea tavoittaa uutta laulua säveltämään. Mutta laulujen sanoituksista saa toki hienoja runoja.

Näin vanhana ajattelee jo sitä, onko yläkertaan jonotusnumeroa. Onneksi kukaan meistä ei tiedä viimeisen vanhenemispäivän numeroaan, joten on vain elettävä täydestä sydämestä, sillä kultaisen nuoruuden saa muistoissaan elää yhä uudelleen. Lääketiedekin voi olla avuksi siinä, että lähestyvän jonotusnumero voimassaoloaika vanhenee. Tilalle tulee uusi suurempinumeroinen lipuke jonka käyttöpäivä vanhenee vasta myöhemmin.

Ainakin suosittelen käymään aikaisessa vaiheessa lääkärin juttusilla. Jos piilevä sairaus todetaan aikaisin, se pystytään mahdollisesti parantamaan tai poistamaan se paha pois, jolloin saa lisäaikaa. Ei kultainen nuoruus jää unholaan...

Matti Hirvonen

eläkeläinen, Nokia