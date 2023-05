Mauno Kiviojan reliefin pelastuminen on hieno uutinen.

Nokian Kankaantaankadun maisema muuttuu, kun vanhan palloiluhallin purkaminen on alkanut. Näky on tietysti lohduton ja raju: seinät ovat rytisseet alas ja koneet kauhovat surutta rakennuksen maan pinnalle viimeistä tiiltä myöten. Uutta onneksi rakennetaan aivan viereen.

Hieno uutinen on, että tunnetun nokialaisen kuvanveistäjän Mauno Kiviojan reliefi saatiin pelastettua palloiluhallin seinästä. Muutama pala valitettavasti otti osumaa, mutta lopputulos oli yllättävän hyvä. Mahdollista olisi ollut sekin, että koko teos olisi tuhoutunut. Nyt nokialainen taideteos ja kulttuuriperintöä saatiin talteen. Teokselle voi tulevaisuudessa löytyä uusi paikka.

Taide on Nokialla tärkeässä asemassa. Se käy ilmi myös Nokian kaupungin ensimmäisestä kulttuuriohjelmasta, joka on valmistunut. Teimme aiheesta juttua tähän lehteen. Ohjelmasta haetaan vastauksia siihen, mitä kulttuuri nimenomaan Nokialla on ja miten se kuvastaa sekä asuinpaikkaa että asukkaita. Yksi konkreettinen esimerkki ohjelmasta on niin kutsuttu prosenttiperiaate: kaupunki varaa rakennushankkeiden määrärahoista enintään yhden prosentin julkiseen taiteeseen.

Kirjoittaja on Nokian Uutisten päätoimittaja.

