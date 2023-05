Kesko ja S-ryhmä haluaisivat aloittaa apteekkituotteiden myynnin. S-ryhmä mainosti asiaa vaalien edellä päivälehtien kokosivuilmoituksin vetoamalla ”edullisuuteen, aukioloaikaan ja läheisyyteen”.

Uudistusvimma on Suomessa tuhonnut luottamuksen takseihin ja postinkulkuun, kirjakauppojen jatkuvuuden, Pisa-kisoissa aiemmin menestyneen koulumme maineen, ehkä terveydenhuollonkin. Uudistuksia tulee nopeammin kuin edellisiä ehditään aidosti kokeilla.

Ymmärrän kauppojen halun lisätä liikevaihtoaan, mutta jos lääkkeiden kohtalo on sama kuin kirjojen, tehdään virhe. Prismat ja Cittarit ottivat hyllyihinsä vain kirjat, jotka myyvät suuria määriä. Lukemiseen liittyvää kulttuuria hoitaneet kirjakauppamme vähenevät tulojen kaikotessa.

Samalla konseptilla K ja S myisivät vain määrällisesti isoimpia lääketuotteita, mikä voisi johtaa myös liikakäyttöön. Alan neuvonta jäisi apteekkien proviisoreille ja farmaseuteille, mutta apteekkien määrä alkaisi vähentyä. Erikoislääkkeiden huolto vaarantuisi.

Toinen vaihtoehto on, että kaupat perustavat omia apteekkiketjujaan ja pyrkivät korvaamaan nykyiset apteekit. Mikä silloin paranisi? Nyt meillä on useita apteekkiyrityksiä. Apteekki löytyy edelleen monelta paikkakunnalta, josta ovat jo hävinneet palvelevat pankit, terveyskeskus, kirjakaupat ja isoimmat vähittäiskaupat.

Apteekkien uudistaminen on muotiasia, koska kuvitellaan, että kaikkea on uudistettava. Tavallinen perustelu on hintojen lasku, josta ei ole takeita. Suomen Apteekkariliitto korostaakin nykyisen apteekkisääntelyn merkitystä terveydenhuollon hoidossa ja lääkkeiden saatavuudessa.

Nyt olisi otettava aikalisä ja huolehdittava siitä, että horjuen alkanut sote-uudistus saadaan toimimaan. Senkin päämäärä oli alun perin kansakunnan kustannusten aleneminen, joka ei toteudu. Toivottavasti edes hyvä terveydenhuolto saataisiin jatkumaan. Alku näyttää kompuroinnilta.

Sote-ongelmien keskellä ei saa tuhota toimivaa apteekkijärjestelmää vain sen vuoksi, että jotkut alan yrittäjät onnistuvat vaurastumaan toiminnallaan.

Olavi Toivola

Kirjoittaja on huolissaan lääkehuollosta.