Tuleva hallitus tekee varmasti virheitä, eikä korjaa kaikkia jo tähän asti tehtyjä. Fortumin Venäjään investoinnit johtivat miljardien tappioihin. Taisipa poliittinen eliitti syyllistyä siihen laidasta laitaan. On vaadittu kuulemaan asiantuntijoita, mutta kun heitäkin on laidasta laitaan. Eniten on kuultu heitä, joita on haluttu kuulla.

Kun EU:hun liityttiin, niin useimmat ajattelivat, ettei uskalleta omaa tonttia, maata, hoitaa itsenäisesti, että piti päästä kuuntelemaan laajemmin asiantuntijoita, neuvottelemaan, neuvomaan ja yhdessä päättämään, mitä tehdä. Ei luotettu lääkärin rooliin. Entä nyt, YK:hon, Natoon, rahajärjestelmään, omaan talouteemme, omiin valintoihimme? Nyt hymyilyttää, joitakin itkettää.

Tänne on synnytty keräämään kokemuksia, tekemään valintoja, iloitsemaan, kun saadaan tehdä sitä, mitä itse haluamme, seurauksista tietämättä, ja olemme kasvaneet, toiset oivaltaneet enemmänkin.

Lantakuoriainen laitettiin testiin. Sen piti viedä kokkare pesäänsä pyöreän pöydän päältä, jota liikutettiin eri suuntiin, mutta aina se osasi mennä kotiinsa. Kunnes sen päähän pantiin keinolippis, ettei se nähnyt ylös, silloin se oli aivan sekaisin, ei osannut ratkaista, minne mennä.

Sillekin on laitettu kompassi, kauko-ohjaus, kuten linnuille. Ne tietävät reitin kotiinsa ja oikean ajankohdan. Haluammeko me katsoa omaan kompassiin, oikeaan kauko-ohjaukseen?

Tuomo Isokangas

kaupunginvaltuutettu (ps)