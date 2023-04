Nokian veteraaneista on jäljellä vain pieni joukko

Vaikka veteraanien määrä vähenee, heitä ei saa unohtaa.

Torstaina vietetään kansallista veteraanipäivää. Veteraaneja muistetaan myös Nokialla perinteisin menoin seppeleenlaskulla ja juhlalla Uhratussa. Valitettavasti yksikään Nokian sotaveteraaneista ei pysty enää itse osallistumaan juhlaan. Nokialla rintamatunnuksellisia veteraaneja on elossa enää seitsemän ja veteraanien leskiä 16.

Vaikka veteraanien rivit ovat käyneet harvoiksi, on tärkeää ja arvokasta, että heitä muistetaan. Nokian sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jorma Kuoppalan kertoo haastattelussa tässä lehdessä, että Nokialta sotatielle lähti noin tuhat miestä. 310 heistä ei palannut rintamalta elävänä. Suunnattomia uhrauksia tehtiin.

Sotaveteraanien yhdistykset on aikoinaan perustettu edunvalvontaan. Näyttää siltä, että pian yhdistys siirtyy perinteiden vaalimisen aikaan. Perinneyhdistyksen tarkoituksena on muistaa veteraanipolvien työtä tulevaisuudessa, kun veteraaneja ei enää ole elossa. Näin on käynyt jo monella paikkakunnalla, esimerkiksi Sastamalassa.

Perinneyhdistyksiä tarvitaan. Muutoin veteraanien muistaminen uhkaa vallan hiipua. Tärkeää on vaalia perintöä siinä mielessä, että muistamme uhraukset, joita sodan vuoksi jouduttiin tekemään. Sellaisia uhrauksia ei koskaan tällä kansalle enää soisi.

Kirjoittaja on Nokian Uutisten päätoimittaja.