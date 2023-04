Jaan saman huolen kuin Nokian Uutisiin kirjoittanut huolestunut äiti. En näe perusteltuna sitä, että 9–12-vuotiaille annetaan koulussa omat Chromebookit.

Lue lisää: Digitaalisissa koulukirjoissa on varmasti paljon hyvääkin, mutta onkohan asia ihan loppuun asti mietitty, pohtii nokialainen äiti

Oikeastaan digitaalisuus työntyy jo varhaiskasvatukseenkin, joten keskustelua voisi laajentaa vaikka kuinka. Opettajan vastineessa perustelut laitteille on kouluttaminen tulevaisuuden työelämässä ja sähköisten järjestelmien täyttämässä maailmassa toimimiseen.

Lue lisää: Siuron koulun opettaja vastaa huolestuneelle äidille: ”Opettajien digitaitojen puute yhdistettynä negatiiviseen asenteeseen on suurin este tehokkuuteen”

Suomen peruskoulujärjestelmässä oppivelvollisuus kestää jopa toiselle asteelle. Lapsella ja nuorella on siis useita vuosia aikaa kouluttautua työelämään, mutta sitä kouluttamista ei mielestäni kuulu aloittaa alakoulussa. Alakoululaisen ei tarvitse vielä miettiä työelämässä vaadittavia taitoja, vaan hänen tehtävä on olla lapsi niin pitkään kuin mahdollista. Lapsen kuuluu ideoida omia leikkejä, tutkia ympäristöä, hyppiä ja pomppia, kehittää motorisia taitoja sekä opetella keskittymisen ja tylsistymisen jaloja taitoja.

Mielestäni alakoulun opetuksen perustehtävä on opastaa lapsia koulumaailmaan, vahvistaa oppimisessa tarvittavia taitoja, tarjota maistiaisia erilaisista oppiaineista, herätellä mielenkiintoa ja opettaa laajasti tarvittavia perusasioita, kuten laskemista, lukemista ja kirjoittamista. Paperi ja kynä on edelleen erittäin toimiva parivaljakko. Niiden tarkoitus on edesauttaa lapsen hienomotorisia taitoja, kasvattaa kärsivällisyyttä, vahvistaa silmä-käsi-koordinaatiota ja niin edelleen samalla, kun lapsi oppii rauhassa eri oppiaineiden sisältöjä.

Miksi haluaisimme tuoda lasten maailmaan aikuisten tehokkuusajattelun? Tämän päivän tehokkuusihannointi lienee osasyynä kasvaviin mielenterveyden haasteisiin, joten sitä suuremmalla syyllä haluaisin peräänkuuluttaa koulujärjestelmän vastuuta lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Esimerkiksi terveydenhuollon suositus ruutuajasta on alakoululaiselle maksimissaan kaksi tuntia päivässä – näin ainakin 5. luokan laajassa terveystarkastuksessa kerrotaan. Tälle suositukselle on laajat terveydelliset perusteet. Yksi niistä on lasten silmäsairauksien yleistyminen, joka johtuu liiallisesta ruutuajasta. Usealla lapsella on älylaitteet kotona ja huoltajien vastuulla on ruutuajan säätäminen lapselle.

Huoltajat eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan koulussa tapahtumaan ruutuajan lisääntymiseen. Jos lapselle on esimerkiksi kotona säädetty ruutuajaksi suositeltu kaksi tuntia, mutta koulussa onkin tehty kahdella tai kolmella tunnilla koneilla, niin lapsen ruutuaika onkin yhtäkkiä 4–5 tuntia päivässä, mikä on jo keskimääräisestä valveillaoloajasta noin 35 prosenttia. Tämä prosenttiosuus tulee vain kasvamaan, mitä vanhemmaksi lapsi ja nuori kasvaa, joten on perusteltua olla huolissaan muun muassa tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä jo edellä mainituista silmäsairauksista.

En myöskään usko, että lapset jäisivät jollakin tavalla jälkeen, jos laitteet otettaisiin käyttöön vasta myöhemmin. Tämän päivän teknologia tulee suurella todennäköisyydellä olemaan vanhaa siinä vaiheessa, kun alakoulussa tällä hetkellä olevat lapset saavuttavat työllisyyden. Teknologiaa ei pääse enää pakoon, mutta nuoret oppivat nopeasti uusia ohjelmistoja, alustoja ja järjestelmiä – aivan kuten me milleniaalitkin ja meitä vanhemmat olemme oppineet.

Johanna Korpi

kahden alakoululaisen äiti