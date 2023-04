Tästä samasta asiasta olen aiemmin kirjoittanut mielipiteen. Pitäisikö tehdä niin kuin aiemmat sukupolvemme tekivät? He luovuttivat kultasormuksensa ja saivat rautasormuksen tilalle merkiksi arvosormuksen luovutuksesta. Suomi sai tällä keräyksellä kultaa, jolla ostettiin ammuksia puolustusvoimillemme, viljaa ja suolaa kansalle.

Tästä ajatukset lensivät sinne kaukaiseen Kalevalan eepoksen kankaiden maille niihin aikoihin, kun taottu Sampo suolsi kultaa, viljaa ja suolaa. Jossain vaiheessa se Sampo hajosi palasiksi. Nyt niitä Sammon palasia on yritetty kerätä maailmalta uutta Sampoa varten, mutta ei löydy enää osaavaa ja taitavaa seppä Ilmarista, joka uuden Sammon palaset takoisi yhteen. Yrittäjiä kylläkin on riittänyt, mutta missä ovat tulokset.

Suomi tunnustettiin 1980-luvulla Euroopan Japaniksi, koska me olimme Euroopan paras maa teollisuutemme vientituotteilla ja tekniikan edelläkävijänä. Suomea ihannoitiin saavutuksistamme! Teollisuuttamme kopioitiin salaa ja vapaastikin turistivierailujen yhteydessä. Olimme liian sinisilmäisiä ja nyt olemme nähneet suomalaisten sinisilmäisyyden negatiiviset tulokset. Emme ottaneet haltuumme EU:n teknologiateollisuuden johtoasemaa. Olisi pitänyt ottaa ne ohjakset sanomalla, että minä ohjaan ja vikiskööt muut EU-maat!

Nyt julkisesti uutisoidaan jatkuvasti ammuspulasta. Koko EU- jäsenyytemme ajan meille on hoettu, että EU on rauhan liitto, se oli muistaakseni taannut sodan pysymisen poissa Euroopasta. Nyt ovat jo reilun vuoden olleet hiljaa nuo rauhan julistajat. EU:lla on yli puoli miljardia asukkaita, tehtaita, tekniikkaa kuin osaamistakin mutta salaverhon takana on taianomaista pukuloistoista pimeätä magiaa.

Näin jälkeenpäin on jälkiviisastelun aika. Nyt olemme ottaneet takapakkia kaikilla elämän osa-alueilla, mutta koronaviruksille ja kriiseille emme voineet varautua. Velkaannumme hallitsemattomasti, kun tottelemme kaikkia EU:n määräämiä usein älyttömiäkin ideoita, jotka vain lisääntyivät. Vaikka mielipiteitä tuo julki, niin parannusten tielle emme pääse, sillä on niin monta mielipidettä kuin on esittäjiäkin ja silloin syntyy aina politiikan sekametelisoppaa. Hyvä sanonta on olemassa: Puhalletaan yhteiseen hiileen ja leivotaan yhteisellä leivinlaudalla ja vaikka parasta yritämme, niin priimaa siitä väkisin tulee!

Matti Hirvonen