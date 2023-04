Palloiluhallin purkutyöt käynnistyvät.

Nokian vanha palloiluhalli poistuu katukuvasta pian. Viikonloppuna hallilla pelattiin viimeiset pelit ja muisteltiin menneitä. Menneitä muistellaan myös Matti Kuuselan jutussa, jonka julkaisemme tässä lehdessä. Selvää on, että vaikka hallissa on puutteensa, se on monelle rakas paikka. Siellä on harjoiteltu, pelattu, hikoiltu, naurettu, itketty, tanssittu – eletty koko inhimillisen elämän tunnekirjoa. Muistot onneksi jäävät, vaikka rakennus ei.

Seuraamme palloiluhallin purkamisen etenemistä. Yksi jännitysmomenteista on se, saadaanko hallin seinässä oleva Mauno Kiviojan reliefi purettua ehjänä. Iso operaatio on myös siinä, että koripallotoiminta saadaan siirrettyä väliaikaisesti Harjuniittyyn.

Purkamisesta katse kääntyy kohti tulevaisuutta. Vanhan kulmalla rakennetaan jo uutta ja uljasta. Nokian uuteen palloiluhalliin on panostettu paljon, ja se tarjoaa tulevaisuudessa puitteet niin huippu-urheilijoille kuin harrastajillekin. Toivottavasti saamme vuosikymmeniä nauttia elämyksistä, joita uusi halli tarjoaa.

Kirjoittaja on Nokian Uutisten päätoimittaja.