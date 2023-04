Luin mielipidekirjoituksen, jossa käsiteltiin Chromebookeilla tapahtuvan opetuksen ongelmia ja haasteita kotona. Haluan tarjota keskusteluun opettajan näkökulman. Oma opetukseni toimii lähes täysin sähköisesti oppilaiden henkilökohtaisten Chromebookien avulla, ja koen itse opettavani tällä hetkellä paremmin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin työurani aikana – toki tämäkin on aina elävä, monitulkintainen ja useasta asiasta riippuva prosessi.

Mielestäni itse digitalisaatio ei ole ongelma kouluissa, päin vastoin; tuntuu omituiselta ajatella, että maailmaan, jossa suuri(n) osa töistä ja järjestelmistä toimii sähköisesti, koulutettaisiin perustaitoja kynällä ja paperilla. Kyse on siitä, miten digitalisaatiota käytännössä toteutetaan, suuresta kokonaisuudesta, jossa vaikuttavat niin monet – opettajan ja koulun ulkopuoliset – osatekijät (rahoitus, resurssit, politiikka jne.), että on melko mahdotonta puhua siitä kovin yleisellä tasolla.

Olen toiminut luokanopettajana lähes kaksikymmentä vuotta. Tällä hetkellä opetan 5.–6. yhdysluokkaa vajaan sadan oppilaan kyläkoulussa Nokialla. Olen koko työurani ajan kehittänyt itselleni mielekkäitä työtapoja kulloinkin saatavilla olleiden sähköisten ympäristöjen avulla ja vuosien mittaan huomannut koulun TVT-kulttuurin kehitykseen liittyen kaksi merkittävää asiaa.

1) Opetusalaa on kritisoitu digistrategian puuttumisesta. Tämä on perusteltua ja näkyy monella tasolla. Ensinnäkin siinä, että suurin osa kouluille viime vuosikymmeninä hankituista opetusohjelmista, digimateriaaleista tai laitteista eivät tue pitkän tähtäimen ehjää opetustavoitetta. Liian usein ne ovat kulloinkin parhaan tarjouksen tai mainoksen tehneen firman kauniita, mutta opetusteholtaan kapea-alaisia ja köyhiä digikarkkeja, joiden käyttö enemmän lisää kuin helpottaa opettajan työmäärää ja näin ollen enemmän haittaa kuin hyödyttää opetusta.

Kukaan ei siis ole miettinyt, millaiset sähköiset oppimisympäristöt tai opetusmateriaalit olisivat kouluille tarkoituksenmukaisia ja toimivia. Opettajien pitäisi tehdä tämä(kin) itse, jolloin on ilmiselvää, ettei sitä ehditä eikä pystytä tekemään. Tästä seuraa opettajille kokemus siitä, ettei digimateriaaleja pysty tehokkaasti käyttämään ja niiden käyttö on vaikeaa ja tehotonta. Siksi niitä kohtaan löytyy vain vähän kiinnostusta ja vielä vähemmän intoa käyttää omaa työresurssia niiden haltuunottoon ja käyttöön omassa opetuksessa.

Toiseksi, vaikka näiden digikarkkien joukossa on myös helmiä, jotka helpottavat oppimista ja ovat käyttökelpoisia vuodesta toiseen, suuri osa niistä on yhden opettajan tai koulun käyttämiä työkaluja, joiden lisenssit ovat luokka-, vuosi-, tai koulukohtaisia, jolloin on hyvin todennäköistä, että niiden käyttö on lyhytaikaista, eikä siitä ole oppilaille yhtä paljoa hyötyä tulevaisuudessa kuin sellaisen ohjelmiston tai ympäristön, joka olisi kaikille kunnan tai kaupungin oppilaille yhteinen ja pohjana opetuksessa vuodesta toiseen. Henkilökohtaisena mielipiteenä voin sanoa, että 2000-luvun alun Peda.net-ympäristön jälkeen olen odottanut sähköistä ympäristöä, jonka käytöstä olisi opettajalle enemmän hyötyä kuin haittaa, ja vasta nyt sellainen on tarjottu.

Kolmanneksi, digistrategian puuttuminen antaa suoran viestin opettajakunnalle siitä, etteivät siihen liittyvät asiat ole oikeasti tärkeitä; opettajia ei rohkaista saati vaadita kouluttautumaan digiasioissa. Strategian puuttuessa opettajille on epäselvää, mitä digiasiat ylipäätään ovat. Tällaiselta pohjalta ei voi syntyä muuta kuin kaoottinen ja sekava opetusohjelmistojen villi länsi, jossa kustantajat ja digikarkkeja kauppaavat firmat yrittävät saada osansa koulun materiaalibudjetista omilla peleillään. Varmuus siitä, että hankittavat työkalut helpottavat opettajan työtä ja tehostavat opetusta, loistaa poissaolollaan.

2) Edellisestä johtuen opettajien (ja joidenkin huoltajien) asenne koulun digitalisoitumista kohtaan on negatiivinen. Meillä on tarvittavat laitteet, oppilailla on taidot käyttää niitä ja yllin kyllin intoa oppia lisää. Tällä hetkellä opettajien digitaitojen puute yhdistettynä negatiiviseen asenteeseen on suurin este laitteiden tehokkaalle opetuskäytölle.

Kunhan päästään tästä välitilasta, jossa opettajat pitävät vielä kiinni vuosikymmeniä vanhoista metodeista, koska vielä ei ole tarjolla tarpeeksi hyvin suunniteltua ja toteutuskelpoista digitaalista vaihtoehtoa, uskon monien muidenkin opettavan kuten minä.

Hyvää syksyn alkua!

Teemu Raunio

opettaja

Siuron koulu, Nokia