Kirjoitan oman kokemukseni nokialaisen vanhuksen saamasta palvelusta ja viittaan 30.3. Nokian Uutisissa olleeseen artikkeliin pääsystä Vihnuskodin lyhytaikaispaikoille.

Äitini on 90-vuotias ja asuu yksin omassa kodissaan Nokialla. Tilanne on kuitenkin heikentynyt niin, että hän tarvitsee apua kaikkien käytännön asioiden hoidossa. Olemme veljeni kanssa pyrkineet auttamaan häntä niin paljon kuin mahdollista. Asumme molemmat eri paikkakunnilla ja esim. matka Helsingistä ja työssä käynti eivät mahdollista sitä, että voisimme olla paikalla päivittäin. Äitini ei ole saanut kotihoidolta palvelua, koska hän on heidän mielestään liian hyväkuntoinen ja pärjää yksin. Tämän kotihoito ilmoitti tammikuussa, kun äitini 1,5 kuukauden sairaalajakson jälkeen joutui palaamaan kotiin ja oli hyvin huonokuntoinen.

Ainoa palvelu, joka on tilannettamme helpottanut, on ollut Vihnuskodin yhden viikon lyhytaikaisjakso, jota äitini on käyttänyt n. kerran kuukaudessa. Tämä ovat antanut äidilleni mahdollisuuden olla huonokuntoisena hoidon äärellä, tavata ikäisiään, osallistua säännölliseen ruokailuun ja mukavaan sosiaaliseen toimintaan. Jaksot ovat olleet voimia antavia ja piristäviä. Näiden jaksojen jälkeen äitini on pärjännyt hieman paremmin muutaman viikon jälleen kotona.

Saimme n. kuukausi sitten kuulla, että äitini osalta tämä palvelu ei enää ole mahdollinen, koska hänen kriteerit eivät täyty. Kun selvitin syytä, kerrottiin minulle lisäksi, että soteuudistuksen myötä ohjeistukset ovat muuttuneet ja äitini on mahdollisuus osallistua lyhytaikaisjaksolle vain kaksi kertaa vuodessa. Käsittääkseni kaikki kriteerit täyttyvät äitini osalta: hän tarvitsee säännöllisesti ja jatkuvaluontoisesti apua päivittäisissä toiminnoissa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn laskun vuoksi, mutta hänen tilanteensa ei ainakaan toistaiseksi vaadi sairaalahoitoa. Asian selvittäminen eteenpäin on ollut vaikeata ja soittopyyntöihin ei vastata. Soteuudistuksen myötä palvelu näyttää monimutkaistuneen.

Pettymys kaikesta tästä on äidilleni suunnaton. Hän ei tässä tilanteessa pysty ymmärtämään, että apua ei mistään ole saatavilla. Jotenkin on jäänyt erittäin ristiriitainen olo siitä, että halutaanko vanhuksia tosiaankin auttaa asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Vai onko päätös yksinkertaisesti se, että annetaan olla, kyllä luonto hoitaa!

Maarit Wallin