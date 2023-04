Muutama viikko sitten vietettiin kansanvallan juhlapäivää, vaalipäivää. Suomalaiset antoivat valtakirjan 200 kansanedustajalle. Valta käsitteenä on mielenkiintoinen asia. Kansanvallan juhlapäivä sai minut pohdiskelemaan asiaa enemmän. Millainen olisi maailma ilman valtaa?

Valtaa on joka paikassa. Sitä on koulun pihalla, kun vanhempi oppilas riistää pallon nuoremman kädestä. Valtaa on työpaikan kahvihuoneessa, jossa joku nappaa aina parhaimman pullan. Valtaa on yrityksissä, joissa johtajat voivat komentaa alaisiaan sekä politiikassa, jossa päättäjät vaikuttavat koko maan asioihin.

Valta voi antaa mahdollisuuden isommalle kiusata pienempiä, mutta valtaa voi myös olla kiusatun puolustaminen. Valta luo asetelmia. Esimerkiksi koululuokassa oppilaat ovat lähtökohtaisesti samanarvoisia, mutta silti joku ottaa tai jollekin annetaan valtaa.

Mitä haittaa vallasta on yhteiskunnalle? Kun poliitikot päättävät asioista, ottaako vallanhimo ohjat? Sen sijaan, että mietittäisiin kuinka suuri vaikutus päätöksellä on ihmisten arkeen, onko oleellisempaa, kuinka tämän avulla itselleen saisi enemmän valtaa? Hallitsijoiden vallanhimo on johtanut ajan saatossa lukuisiin sotiin ja muihin ikäviin tapahtumiin. Historiamme aikana jopa miljoonat ihmiset ovat kuolleet sotien seurauksena.

” Aina tarvitaan joku, joka kertoo kuinka edetään.

Millainen sitten olisi maailma ilman valtaa? Kun valtaa ei ole poistuisiko sen jatkuva tavoittelu, loppuisiko maiden välinen kilpailu pallomme herruudesta? Kiusaisivatko isommat enää pienempiä? Keskityttäisiinkö ihmisten asioihin? Jos valta katoaisi ihmisiltä, ketkä meitä silloin johtaisivat? Jos kellään ei olisi voimaa määräillä ja hallita ihmisiä, ajautuisi yhteiskuntamme varmaankin sekasortoon. Monet päätökset jäisivät ehkä tekemättä, sillä kenelläkään ei olisi valtaa tehdä päätöksiä.

Toisaalta voisi sanoa vallan pitävän yhteiskuntamme kasassa. Ihmiset tarvitsevat johtajia. Onnistuisivatko ihmiset saavuttamaan yhteisiä tavoitteitaan, mikäli joku ei ole heitä ohjeistamassa. Aina tarvitaan joku, joka kertoo kuinka edetään. Laumassa on se yksi jäsen, joka näyttää vaellussuunnan.

Emme voi ajatellakaan tulevaisuutta ilman valtaa. Sitä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Loppujen lopuksi yhteiskuntamme ei voisi toimia ilman valtaa. Meillä ei olisi järjestystä. Vallan väärinkäytöllä on kuitenkin hirveitä seurauksia. Tuoreille kansanedustajille voitaisiin valtakirjan luovuttamisen yhteydessä todeta: käyttäkää hyvin, käyttäkää viisaasti.

Kirjoittaja on Nokian nuorisovaltuuston entinen puheenjohtaja.