Neurokirjon koululaiset on jätetty oman onnensa nojaan. Ongelmat kasaantuvat kesällä. Nokian Mammat ry nosti hiljattain esiin arjen karmeutta uudella hyvinvointialueella: vanhemmat eivät ehkä selviä kesän yli lapsineen, joilla on diagnosoitu esimerkiksi adhd, autismi tai Tourette.

Vaihtoehtoja on vähän:

1) Irtisanoudu työstäsi ja jää kotiin hoitamaan kouluikäistä lastasi.

2) Jätä lapsesi heitteille kotiin.

3) Anna lapsesi huostaan.

Mikä näistä alleviivaisi vastuullista vanhemmuutta? Ei totisesti mikään!

On neljäskin vaihtoehto nokialaisperheille: lapselle kesähoitoa kehitysvammalaitoksessa. Tällöin nepsylapsen on oltava erityishuolto-ohjelman (EHO) piirissä. Heille Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) järjestää laitosmaista kesähoitoa Sofiakylässä. Muita vaihtoehtoja ei enää ole, vaikka laitoshoito ei suinkaan aina ole neurokirjon lapsen edun mukainen ratkaisu. Ennen Pirhaa nokialaisperheet saattoivat saada lapselleen hoitajan kotiin koulun loma-ajaksi.

Pääsääntöisesti nepsylapsilla ei ole eho-päätöstä. Näille lapsille ei ole tarjolla tuettuja kesäkerhoja tai -leirejä. Henkilökohtaista apua ja ohjausta on vaikeaa saada. Koulupäiviä usein lyhennetään lapsen kuormituksen takia. Omaishoidontuesta on taisteltava. Hoidon saamisesta ja sen laadusta on taisteltava. Yleistä asenne-esteellisyyttä vastaan on taisteltava. Kaikesta on taisteltava.

Kukaan ei kysy perheiltä, millaista palvelua he tarvitsisivat. Vanhemmat ylikuormittuvat, koska oikeanlaista tukea ei ole. Huomattava määrä verorahoja jää vuosittain saamatta, kun äiti ja/tai isä uupuu jopa työkyvyttömäksi. Yhteiskuntamme on jättänyt suuren ihmisjoukon ypöyksin kasvottoman koneiston armoille.

Kenen on vastuu siitä, ettei yhdenvertaisuus toteudu ja peruspalveluiden ulkopuolelle jäävät he, jotka palveluita eniten tarvitsisivat? Suuren ja mahtavan hallinnon vastuu? Ei kai sentään.

Hyvinvointialueen aluevaltuutetuilta odotetaan päätöksiä, jotka vahvistavat kansalaisten hyvinvointia, turvaa ja oikeusvarmuutta.

Maria Asunta

toimittaja-kirjailija

Nokian kaupunginvaltuuston 2. vpj

Nokian perussuomalaisen valtuustoryhmän pj