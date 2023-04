Kevät alkaa vihdoin olla täällä. Talven pimeys on väistynyt ja lumi alkaa sulaa. Pikkuhiljaa lumen alta alkaa pilkottaa pieniä kasvavia villiyrttejä.

Ensimmäisenä tulevat vuohenputket ja pienet voikukan lehdet. Molemmat luetaan nykyihmisen pihoilla ja kasvimailla rikkaruohoiksi, mutta näistä molemmista saa hurjasti hyviä ravintoaineita ja vitamiineja.

Tiesitkö, että vuohenputki maistuu porkkanalta ja hieman sellerimäiseltä? Se sopii hyvin ensimmäisiin kevätsalaatteihin tai myöhemmin, kasvaessaan isommaksi, patoihin mausteeksi. Vuohenputken lehdistä saa paljon muun muassa kalsiumia, seleeniä ja C-vitamiinia sekä niissä on paljon kuituja.

Vuohenputki on parasta juuri maasta nousseena. Ne kerätään hyvin pieninä, suppuisina ja heleän vihreinä. Nuoret versot sopivat erittäin hyvin tomaattiruokiin, muhennoksiin, ohukaisiin ja yrttileipiin. Sitä voi myös pakastaa tai kuivattaa ja käyttää ruoanlaittoon myöhemmin.

Vuohenputkella on muutama näköislaji, joita täytyy osata välttää. Kolme niistä on erittäin myrkyllistä, nimittäin hukanputki, myrkkykeiso ja myrkkykatko. Eniten kuitenkin vuohenputkea muistuttaa vaaraton karhunputki.

Luontoportin mukaan voikukka on yksi niistä harvoista, joka on ankarasti vihattu laji pihoilla ja puutarhoissa. Niiden lehdistä saa kuitenkin ihanan keväisen salaatin! Lehdet kerätään ennen kukintaa niiden ollessa noin kymmenen sentin mittaisia. Voikukat ovat hyviä kalsiumin, kaliumin ja seleenin lähteitä sekä myös B6-, B2-, B1-, A-, C- ja E-vitamiinin lähteitä.

Lehdissä on usein hieman kitkerä maku. Niistä kannattaakin poistaa keskellä oleva karvas lehtiruoti, jolloin maku on neutraalimpi. Voikukan lehdet käytetään tuoreina, mutta niitä voi myös pakastaa tai kuivattaa ja käyttää keittoihin ja salaatteihin tai tehdä niistä ravitsevaa viherjauhetta, jota voi lisätä ruokaan kuin ruokaan.

Muista kerätä vain yrttejä, jotka tunnistat varmasti.

Ihanaa kevättä ja villiyrttien bongausaikaa! Ainakin sitä tämä kohta valmistuva luonnonvaratuottaja odottaa eniten kevätauringon lisääntyessä.

Jenna Salonen

Kirjoittaja on Nokian Uutisten avustaja.