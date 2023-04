Tilaajille

Tänäkin vuonna pääsiäisen alla on ollut paljon mukavia työtehtäviä. On saanut valmistautua pääsiäisen tulemiseen jo hyvissä ajoissa. Valmistautuminen juhlaan on ainakin itselleni tärkeää, että pääsee pääsiäisen sanoman äärelle.

Palmusunnuntain viikonloppuna vietimme Urhatun toimintakeskuksessa kevätleiriä. Leirillä lapset järjestivät itse keppihevosilla hevostalutusta. Aaseja meillä ei ollut, joten ehkä ne korvasivat Jeesuksen aasilla ratsastuksen Jerusalemiin. Lauloimme leirillä Kristiina Larjavan laulua Pääsiäistä kohti. Viimeisessä säkeistössä lauletaan: ”Askelin iloisin pääsiäisen juhlaan saavun näin ystäväni vierelläin. Matkaa teen hiljalleen pääsiäistä kohti. Kuljen näin ystäväni vierelläin. Ylistän ja kiitän Taivaan kuningasta: Halleluja, Kunnia!”