Kun yksinäisyys alkoi yrittämisessä painaa, Maiju Pyykkö löysi tukea ja apua yrittäjäyhdistyksestä.

Kello käy kohta viittä, kun saan työkoneen kiinni. Vastaan vielä muutamaan viestiin ja mietin, että nyt jos hetkeksi istahtaisin omien ajatusten pariin sohvan nurkkaan. Viimeinen vilkaisu kalenteriin ja kas, olenkin luvannut mennä yrittäjäyhdistyksen työryhmän kokoukseen. Huoh, no saan sielläkin kahvia. Vielä pitää rutistaa viimeiset voiman rippeet ja lähteä jälleen liikenteeseen.

Kokouspaikalle saavuttuani iloinen puheensorina kuuluu jo kauas ja samalla huomaankin, että vireystasoni onkin noussut jo huomattavasti. Muillakin on ollut työpäivä takana, puhelimet pirisee ja muutamat huokailee herkullisten tarjottavien äärellä, koska eivät ole syöneet työpäivän aikana kahvihuoneen kuivia pipareita kummempaa. Sanaton yhteys yrittäjien keskuudessa on läsnä ja tiedän, että jokainen tässä huoneessa ymmärtää, mitkä vastuut jokaisella on ollut kannettavanaan tänäkin päivänä.

Olen ollut aina hyvin herkkä, empaattinen ja auttamishaluinen persoona. Sosiaaliala ei kuitenkaan koska ole ollut juttuni, mutta erilaisissa yhdistys- ja luottamustehtävässä olen saanut toteuttaa sitä puolta itsestäni. Ja siksi olen myös täällä.

Olen toiminut yrittäjänä kymmenisen vuotta ja olen kasvanut yrittäjäperheessä. Olen kokenut yksinäisyyden, väsymyksen, pettymyksen ja jälleen yksinäisyyden hetkiä niin monesti näinä vuosina. Melko yksin saa juhlansa juhlia ja pettymyksensä itkeä.

Aloin pohtia yksinäisyyttä ja yksinyrittämistä. Turhauduin kun aina silloin, kun tarvitsin apua, oli vaikea löytää kontakteja, minne soittaa esimerkiksi kun tarvitsin neuvoja lakiasioissa tai vain vertaistukea. Sattuman kautta uusi tuttavani kertoi yrittäjäyhdistyksestä ja sai minut liittymään jäseneksi.

Tällä hetkellä toimin yrittäjäyhdistyksen hallituksessa ja muutamassa eri työryhmässä. Auttamishalu ja valtava empatia, joka minua on ohjannut pienestä tytöstä asti on löytänyt oman polkunsa ja nautin siitä suuresti. Saan apua moniin asioihin, ja puhelimessani on pitkä lista numeroita, joihin voin soittaa.

Yrittäjyys on niin loputtoman pitkä maraton, ultrajuoksu, verta, hikeä ja kyyneleitä, että siitä selvitäkseen tarvitsee hyvät tukiverkot ympärilleen. Liian monet yrittäjät valittavat kun eivät saa tukea, huomiota, tunnustusta ja apua verkostoitumiseen. Olen kuullut niin monta kertaa pahaa puhetta yrittäjistä, yrittäjyydestä ja yrittäjäyhdistyksistä. Suurin osa meistä yrittäjistä kuitenkin haluaa vilpittömästi auttaa muita yrittäjiä, kannustaa, tukea, parantaa työllisyyttä ja auttaa esimerkiksi nuoria löytämään oman urapolkunsa, ja samalla nostaa Suomen ja oman kuntansa elinvoimaisuutta.

Kirjoittaja on nokialainen yrittäjä ja Nokian yrittäjien hallituksen jäsen.