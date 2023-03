Suomessa palkittiin viime perjantaina Jussi-pystien saajat. Oli väriloistoa, oli kauniita puheita ja hurmaavia pukuluomuksia. Tv-katselijat unohtivat tietysti kaikki surut ja murheet lähetyksiä seuratessaan. Eläydyttiin juhlittujen kanssa itkien ja nauraen vuorotellen. Minä tosin en nauttinut, sillä mieleni sopukoihin oli jäänyt murheita viimeaikaisista ikävistä tapahtumista, mutta myös iloisista tapahtumista, joita myöhemmin kuuluu.

Jussi-pystien jaon jälkeen tv-kanavat käännettiin uutisille ja sieltä se ilmoitus tuli: köyhyysrajan alapuolella Suomessa on 900 000 ihmistä! Köyhyys siis lisääntyy vauhdilla. Ensin alkuun oli köyhyyden lisääntyminen, nuorisotyöttömyys, maatalouden ongelmat, koronakriisi, sotakriisi, nuorten pahoinvointi, hoitajapulat, inflaatiot, koron nousut, vippikierteet ja sitten taas köyhyysrajan hurja lisääntyminen. Kyllä olisi jo pitänyt osan ongelmista poistua, mutta kun ei ole poistunut.

Kaiken takana on peikko nimeltä valtionvelan kasvamisen "inflaatiomörkö." Valtio velan kello tikittää. Sitä en mene katsomaan, sillä edellä mainituissa murheissa on yllin kyllin tekemistä monelle rauhalliselle miehelle kuin naisellekin. Kuntien velat per asukas ovat sivuroolissa monen pääosan esittäjien kanssa. Myös EU:lta on tulossa rakennuksien energiakorjauksiin määräyksiä ja ne vievät niin sanotusti tuhkatkin pesästä.

Eduskuntavaalit on jo ovella, joten pääsykokeen läpäisseillä ehdokkailla on tiedossa iso päärooli työmaineen ja ihan riittämiin. On sanonta, että laitetaan hihat heilumaan, mutta minun mielestäni hihoja heiluttamalla ei parannuksia tehdä, vaan töitä tekemällä ne hoituvat. Alussa oli suo, kuokka ja Jussin sisulla saa lopuksi ansaitun pystin!

Matti Hirvonen, eläkeläinen