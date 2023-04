Main ContentPlaceholder

Puheenvuoro

Lukiolainen menee 8 tunnin koulupäivän jälkeen 5 tunniksi töihin pikaruokaravintolaan – Väsymys vaivaa ja arvosanat laskevat, mutta ratkaisu työn ja koulun yhdistämiseen on jo mietittynä

”Työ on erilaista ja uutta. Töissä ollessani tuntuu kuin heräisin eloon”, kirjoittaa osa-aikatyötä tekevä lukiolainen Eerika Salonen. Töiden tekeminen pikaruokaravintolassa on kiinnostavaa ja motivoivaa, mutta lukion käymistä ja töitä on vaikea saada mahtumaan arkeen.

Kun aloitin työt, ajattelin sen olevan kiva pieni lisätienesti koulun ohella. On varmaan sanomattakin selvää, että kun kahdeksan tunnin koulupäivän jälkeen menee vielä töihin viideksi tunniksi, saattaa olla hiukan poikki. Tietysti koulun jälkeinen väsymys heijastuu myös asiakaspalveluun. Töiden jälkeen läksyjä on vielä tehtävä, sanakoe olisi tulossa ja koeviikko kolkuttelee oven takana. Koulu on aina ollut minulle vaikeaa, ja varmaan siksi pidän töissä olemisesta. Se vaikuttaa olevan asia, jossa tunnen kerrankin olevani hyvä. Töissä ollessani tuntuu kuin heräisin eloon. Ei ehkä sen takia, että kyseinen pikaruokaravintola olisi lopullinen unelmieni työpaikka, vaan lähinnä siksi, että se on jotain niin erilaista ja uutta. Se tunne on valloittava, kun on palkkapäivä ja odotus vihdoin palkitaan. Samaan aikaan on ikävä huomata, kuinka kurssien numerot vain laskevat. Tiedän, että on tärkeää käydä koulussa ja ennen kaikkea opiskella ja oppia. Eihän siinä muuten mitään järkeä olisi. Kun mietin nyt, en usko, että töiden teko vanhempana on niin kivaa kuin tällä hetkellä. Ehkä siitä tulee pakkopullaa tai sitten olen löytänyt itselleni ammatin, joka haastaa tarpeeksi ja nautin siitä. Ei sitä voi koskaan tietää. Opettaja kerran kysyi suoran kysymyksen, joka sai ajattelemaan: “Haluatko muka oikeasti tehdä tulevaisuudessa samaa työtä kuin nyt?” Huonot päivät töissä ja ajatus hyvästä tulevaisuudesta antavat kyllä motivaatiota koulunkäyntiin. On ehkä ihan hyvä, että teen sitä mistä pidän ja mikä laittaa ajatukset hetkeksi muualle. Jos elämäni olisi pelkkää koulunkäyntiä, olisin varmasti ihan uuvuksissa, mutta eri tavalla kuin nyt. Onneksi olen saanut paljon apua ja jopa ratkaisuja tähän “ongelmaani”. Tietysti on paljon asioita mitä voin tehdä, jotta saan koulun ja työn mahdutettua samaan arkeen. Olen esimerkiksi alkanut miettimään lukion pidentämistä sekä töiden vähentämistä. Koulussa minua on autettu vaikeuksissani, ja nyt tuntuu, että koulua ja töitä voi tehdä samaan aikaan, vaikka olin jo miettinyt luovuttamista sen suhteen. Kirjoittaja on Nokian lukion opiskelija.