Puheenvuoro | Mielipide

Pelkkä rasismin passiivinen vastustaminen ei riitä, kirjoittaa Kaisa Räsänen mielipiteessään

Teema on erityisen ajankohtainen, kun eduskuntavaaleissa on mukana avoimesti fasistinen liike, jonka ajatuksille on annettu lähetysaikaa sekä palstatilaa mediassa, Räsänen kirjoittaa.

Ihmisoikeuksien puolustamiseen ei riitä pelkkä rasismin passiivinen vastustaminen Vietämme parhaillaan rasisminvastaista viikkoa. Rasismin vastustamisen lisäksi viikko kannustaa meitä kaikkia antirasismiin. Antirasismi on aktiivista toimintaa, jonka kautta torjutaan etnistä syrjintää ja sen vaikutuksia. Teema on erityisen ajankohtainen, kun eduskuntavaaleissa on mukana avoimesti fasistinen liike, jonka ajatuksille on annettu lähetysaikaa sekä palstatilaa mediassa. Rasismin tiedetään heikentävän osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista Suomessa. Ihmiset, jotka eroavat ihonväriltään tai oletetulta etniseltä taustaltaan oletetusta kantasuomalaisesta kokevat syrjintää esimerkiksi koulu- ja työelämässä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Rasismia voidaan kokea jo varhaiskasvatuksessa tai peruskoulun ensimmäisillä luokilla. Tämä kohdistuu laajaan ja koko ajan kasvavaan joukkoon ihmisiä, joista suuri osa on syntynyt ja kasvanut Suomessa. Rasismi näkyy myös yhteiskunnallisen ilmapiirin kärjistymisenä. On vaarallinen kehityssuunta, jos vihapuhe arkipäiväistyy ja normalisoituu, sillä se voi madaltaa kynnystä viharikoksiin ja väkivaltaan. Rikoksentorjuntaneuvoston nettisivujen mukaan etnisiin vähemmistöihin kuuluvien arvioidaan joutuvan väkivallan uhreiksi jopa kaksi kertaa kantaväestöön kuuluvia todennäköisemmin. Tällä on vaikutuksia paitsi yksilöiden, myös koko yhteiskunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Puututaan aktiivisesti syrjintään ja edistetään yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa rasisminvastaisella viikolla ja joka päivä. Kaisa Räsänen eduskuntavaaliehdokas, kaupunginvaltuutettu Nokian vihreät